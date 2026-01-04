Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 2025 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarında kentin huzuru, sağlığı, düzeni ve güvenliği adına yüzlerce denetim yaptı, kanunsuz ve uygunsuz durumlara ilişkin de onlarca işlem uygulayarak kamu yararına hizmetlerini sürdürdü.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 7 karakol, 9 araç ve 75 personel ile 7/24 esasına göre gerek ticarethane, gerek sokak ve dilenci denetimleri, gerekse trafik denetlemeleri kapsamında kentin düzenini sağlama, huzurunu tesis ederek güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmeye imkân tanıma anlamında denetimlerine kararlılıkla devam ederken diğer taraftan ise yeni açılan ticarethanelere de ruhsat verme işlemlerini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'kentin vitrini' olarak nitelediği zabıta ekipleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, vatandaşa çağdaş yaşamın gereklilikleri doğrultusunda hizmet verilmesi ve kentin düzenini, halkın sağlık ve huzuru ile yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak doğrultusunda çalışmalarını, 2025 yılı içinde de 7/24 hizmet esaslı nöbet planları dâhilinde yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından, söz konusu hizmetler kapsamında, 1 yıl içerisinde bin 874 talep sonuçlandırılıp, vatandaşlara taleplerinin sonuçlandığına dair yazılı bilgilendirme yapıldı.

Zabıta daire başkanlığına bağlı Genel Kontrol Zabıta Amirliği, Trafik Zabıta Amirliği, Hal ve Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, Merkez Zabıta Amirliği, Büro Zabıta Amirliği, Millet Bahçesi Zabıta Amirliği ve Erciyes Zabıta Amirliği olarak Kayseri'de rutin olarak kendi sorumluluk sahalarında denetimler gerçekleştiren Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı, bu denetimlerde, bin 264 iş yeri denetledi, 526 dilenciye tutanak düzenledi, 73 çocuğu şubeye teslim etti, 575 kez seyyar satıcılıktan tespit tutanağı düzenledi, 3 bin 298 aracı denetledi.

Büyükşehir Zabıta personel, aradan geçen bir yıllık süreçte 159 markete cezai işlem uygulanmasını sağlarken, sağlık koşullarına uymayan 1 işyerini mühürledi. Ayrıca kabahatler kanununa muhalefet eden bin 771 kişi hakkında çeşitli maddelerden idari yaptırım karar tutanaklarını da düzenledi.

Zabıta Daire Başkanlığı bünyesindeki zabıta personelinin 1 yıl boyunca uyguladığı işlemlerden tahakkuk eden meblağ ise toplamda 6 milyon 317 bin 348 TL olarak gerçekleşti. Zabıta teşkilatına yeni katılan personele yönelik de eğitimler veren Büyükşehir Zabıtası, öte yandan ise 2025 yılı içerisinde Kayseri Valiliği İl İdari Denetim Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından denetleniyor.

2025 yılı içerisinde çalışma usul ve esasları yönetmeliği de güncellenen zabıta personeli, şehrin huzuru esenliği ve sağlığı için kanunun vermiş olduğu mevzuat hükümleri doğrultusunda 7/24 esasına göre çalışma ve planlamalarına devam ediyor.