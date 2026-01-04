MHP Bilecik İl Teşkilatı, Merkez İlçe ve Ülkü Ocakları'nın iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında, gönüllü partililer Türk Kızılayı için kan verdi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - MHP Bilecik İl Başkanlığı, Merkez İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Türk Kızılayı'na destek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Dayanışma ve paylaşma duygularının ön plana çıktığı etkinlikte, çok sayıda partili gönüllü olarak kan bağışında bulundu.

Kampanya ile insan hayatına dokunmanın önemine dikkat çekilirken, 'Bir ünite kan, bir can' anlayışıyla toplumsal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Kan bağışı sonrası açıklama yapan MHP Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ, kan vermenin hayati bir insani görev olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Bağ, 'Birlikte kan verdik, birlikte umut olduk. Bu anlamlı etkinliğe katkı sunan tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum,' ifadelerini kullandı.