Kayseri heyeti, Güney Kore’de bulunan kardeş şehir Geumsan’a ziyarette bulundu. Program kapsamında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Geumsan Belediye Başkanı Beom-İn Park ile bir araya gelerek heyetler arası istişare toplantısı gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Güney Kore’de bulunan kardeş şehrimiz Geumsan’ın Belediye Başkanı Sayın Beom-İn Park ile bir araya gelerek heyetler arası istişare toplantısı gerçekleştirdik. Yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor, Talas-Geumsan kardeşliğinin hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri de yer aldı.

MAYIS’TA KARDEŞ OLUNMUŞTU

Bilindiği üzere Talas ile Geumsan arasındaki kardeş şehir protokolü geçtiğimiz mayıs ayında imzalanmıştı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Geumsan Belediye Başkanı Beom-İn Park tarafından imza altına alınan protokol, iki şehir arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesini ve karşılıklı iş birliklerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Bu kapsamda gerçekleşen ziyaret, kardeş şehir bağlarını daha da pekiştirerek Talas ve Geumsan arasındaki dostluğu ileriye taşımayı amaçlıyor.