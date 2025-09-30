Keçiören Belediyesi, kültür ve sanata verdiği önemi 2025-2026 eğitim öğretim yılı için başlattığı konservatuvar çalışmalarıyla bir kez daha ortaya koydu.ANKARA (İGFA) - “Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çocuk Korosu” için açılan programlara 450 kişi başvurdu. 27-28 Eylül tarihlerinde alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen ön değerlendirmeler sonucunda 230 kişi korolarda yer almaya hak kazandı.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, müziğe gösterilen bu yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: “Konservatuvarımız, yetenekli hemşehrilerimize kendilerini geliştirme ve sahne deneyimi kazanma imkânı sunuyor. Eğitimlerimizle sadece bireysel gelişimi değil, aynı zamanda kültürel birikimi de destekliyoruz. Keçiören Belediyesi olarak sanatın birleştirici gücünü toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu nedenle her yaştan vatandaşımızı sanatla buluşturmaya devam edeceğiz. Düzenleyeceğimiz konserlerde ise bu emeğin meyvelerini inşallah hep birlikte izleyeceğiz.”

ÇALIŞMALAR EKİM'DE BAŞLAYACAK

Koroların çalışmaları, ekim ayının ikinci haftasında Yunus Emre Kültür Merkezi’nde başlayacak. Katılımcılar, nefes tekniklerinden ritim çalışmalarına, işitme egzersizlerinden sahne performansına kadar kapsamlı bir eğitim sürecinden geçecek.

Eğitimler, Araştırmacı-Yazar ve TRT Sanatçısı Kubilay Dökmetaş’ın koordinasyonunda, Şefler İlkim Eylül İlk, Canan Kara ve Figen Genç’in rehberliğinde yürütülecek. Dönem sonunda kursiyerler, solo ve koro performanslarıyla sahneye çıkarak edindikleri bilgileri halk konserlerinde sergileme fırsatı bulacak.