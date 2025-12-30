Kayseri Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, bu yıl ikinci kez etkili olan kar yağışıyla beraber çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Hem ilçe merkezi hem de kırsalda yapılan tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla Talas'ın yolları gece gündüz açık tutuluyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından belediye binası içinde 4 yıl önce kurulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinde yağışı ve hava sıcaklıklarını anbean takip eden ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı bölgelere anında müdahale ediyor.

90 kişiden oluşan kış çalışmaları ekibi, faaliyetlerini 2 vardiya halinde sürdürüyor.

KAMERALARLA TAKİP

Talas'ın 22 kırsal mahallesiyle birlikte ilçe merkezindeki ana arterlerini de gösteren kameraları izleyen ekipler, ulaşımın aksamaması adına gece gündüz nöbet tutuyor. Bir yandan kameraları takip eden ekipler diğer yandan da araçları uydu üzerinden izleyerek hızlı şekilde yönlendirmeleri sağlıyor.

6 adet bıçaklı tuzlama kamyonu, 2 adet greyder, 5 adet kepçe, 6 adet traktör, 3 adet büyük kepçe, 4 adet mini kepçe ve 2 adet kontrol aracı, 2 adet elle tuzlama aracı, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için yoğun olarak çalışıyor.