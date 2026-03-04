Kocaeli Gölcük Belediyesi, 'Camilerimizde Ramazan Çocuk Etkinlikleri' ile çocukların Ramazan ayına ve camilere olan bağlarını sevgi ve neşeyle güçlendirmeye devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen 'Camilerimizde Ramazan Çocuk Etkinlikleri', her akşam ilçenin ayrı bir noktasında gerçekleştirilen renkli gösterilerle devam ediyor.

Teravih namazı sonrası kurulan sahnede geleneksel Türk tiyatrosunun sevilen figürleriyle buluşan çocuklar, unutulmaz bir akşam yaşıyor. Etkinlikler kapsamında çocuklar; Hisareyn Merkez Camii, Örcün Köyü, Kervansaray Camii, Ulaşlı Merkez, Çiftlik Ulu Camii, Nüzhetiye Camii, Yazlık Kültür Merkezi, Şehitler Camii ve Yunus Emre Camii'nde Ramazan ayının önemini eğlenerek öğreniyor.

BAŞKAN SEZER ÇOCUKLARIN HEYECANINA ORTAK OLDU

Gölcük'te Ramazan ayının manevi iklimi, çocuklar için düzenlenen özel etkinliklerle bayram havasında geçiyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de zaman zaman etkinliklere katılarak çocukların heyecanına ortak oldu. Teravih namazının ardından camide toplanan çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Sezer, Ramazan geleneğini gelecek kuşaklara aktarmanın önemine değindi.

GELENEKSEL GÖSTERİLER VE İKRAMLAR

Cami içerisinde sahnelenen Karagöz ve Hacivat gösterisinde, tatlı atışmalar ve komik hikayeleri büyük bir dikkatle izleyen çocuklar, hem eğlendi hem de Ramazan ayının kültürel değerlerini yerinde öğrendi. Kahkahaların eksik olmadığı gösteri sonunda; tüm vatandaşlara ve çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.