Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, sahadaki hizmet kalitesini yükseltecek 63 milyon TL'lik modern malzeme deposu yatırımını hayata geçiriyor.

DENİZLİ(İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, malzeme yönetiminde verimliliği artırmak ve sahadaki hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyor.

Çivril, Tavas ve Acıpayam ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütülen proje kapsamında; her biri 1.000 metrekare kapalı alana sahip, çelik konstrüksiyon ve modern standartlara uygun malzeme depoları inşa ediliyor. Yeni sistemle birlikte, açık alanlarda tutulan ve güneş, yağmur ile yüksek sıcaklık gibi dış etkenler nedeniyle zarar gören malzemelerin korunması sağlanacak.



SAHADAKİ HİZMET KALİTESİ GÜÇLENECEK



Yeni depo yatırımları, sahadaki ekiplerin müdahale hızını artırarak arıza ve bakım çalışmalarının daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacak. Depolama süreçlerinde standartlaşmayla birlikte operasyonel maliyetler düşecek, zaman kayıpları da önemli ölçüde azalacak. Toplam 63 milyon TL'lik yatırım bedeline sahip projenin devreye alınmasıyla birlikte, içme suyu boruları, bağlantı malzemeleri ve teknik ekipmanlar, çok daha güvenli ve düzenli bir ortamda muhafaza edilecek.



KAYIP VE DEFORMASYON RİSKİ MİNİMUMA İNECEK



Kapalı malzeme deposu sistemi sayesinde, malzemelerin deformasyon riski minimum düzeye indirilecek; stok takibi, lojistik planlama ve ekipman yönetimi ise daha kontrollü bir yapıya kavuşacak. Ekipmanların kapalı ve izlenebilir bir alanda tutulmasıyla kayıp-kaçak risklerinin önüne geçilecek, envanter yönetimi daha şeffaf ve sürdürülebilir hale gelecek.



'DENİZLİ HALKININ HER KURUŞUNA SAHİP ÇIKIYORUZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yatırımla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



'Göreve geldiğimiz günden bu yana temel önceliğimiz, Denizli halkının her kuruşunun doğru ve verimli kullanılmasıdır. Daha önce açık alanlarda kaderine terk edilen ve ekonomik ömrünü tamamlamadan deforme olan malzemelerimizi artık modern depolarımızda koruma altına alıyoruz. Çivril, Tavas ve Acıpayam'da başlattığımız bu yatırımla hem malzemelerimizi koruyacağız hem de zamanı, emeği ve bütçemizi planlı şekilde yöneteceğiz.'