Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasında temiz, sağlıklı ve planlı bir şehir hedefiyle içme suyu altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda OSKİ ekipleri, Altınordu ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde ilave içme suyu hattı çalışmalarına başladı.

ORDU (İGFA) - Ordu'da il genelindeki 19 ilçede altyapı yatırımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenilerken, hattı bulunmayan mahallelere de yeni şebekeler kazandırıyor. Yapılan çalışmalarla vatandaşlara sunulan hizmet kalitesi her geçen gün artırılıyor.

7 BİN 400 METRELİK YENİ HAT

Karaağaç Mahallesi'nde mevcut hattın ihtiyaca cevap verememesi üzerine başlatılan proje kapsamında toplam 7 bin 400 metre uzunluğunda ilave içme suyu hattı inşa ediliyor. Geçtiğimiz ay başlayan çalışmalarda şu ana kadar 1.000 metrelik bölüm tamamlandı. Kalan 6 bin 400 metrelik kısmın en kısa sürede bitirilmesi için ekipler, zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

MUHTAR KADİR KIR: 'YILLARIN MAĞDURİYETİ GİDERİLİYOR'

Mahalle Muhtarı Kadir Kır, yürütülen çalışmanın mahalle için büyük önem taşıdığını belirterek, uzun yıllardır yaşanan su sorununun çözülmeye başladığını ifade etti.

Kır açıklamasında, mahallede yıllardır susuzluk sorunu yaşandığını belirterek, konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ilettiklerini ve talimatın ardından OSKİ ekiplerinin hızla çalışmalara başladığını söyledi.

Yaklaşık bir aydır sahada yoğun bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Kır, emeği geçenlere teşekkür etti.