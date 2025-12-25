Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından dört yıl önce Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirilen 'Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa' uygulaması, 200. haftasına ulaşarak örnek bir belediyecilik geleneğine dönüştü.

KAYSERİ (İGFA) - Her hafta çarşamba günü, 90 bini aşan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük altıncı, Kayseri'nin ise en büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulama, 200. haftasında da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Mevlana Meydan Parkı içerisinde kurulan Şeffaf Oda, halkla birebir temasın en somut adresi olmaya devam etti.

DOĞRUDAN TALEP, HIZLI ÇÖZÜM

Şeffaf Oda'da geçen 200 hafta boyunca vatandaşların istek, öneri ve görüşleri tek tek ele alınırken, çeşitli konulardaki projeler de istişare edildi. Uygulama sayesinde sorunlar yerinde tespit edilerek hızlı çözümler üretildi.

'BELEDİYECİLİK HALKLA İÇ İÇE OLMAKTIR'

Uygulamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyeciliğin merkezine insanı koyduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

'Belediyecilikte en önemli konu halkla ilişkilerdir. Bu nedenle vatandaşla daha iç içe olmak, randevusuz ve yerinde buluşmak üzere 200 hafta önce Mevlana Meydanı'nda Şeffaf Oda'yı kurmuştuk. Şeffaf Odamıza bugüne kadar 9 bin 500 kişi geldi. Bu kişilerden yaklaşık 6 bin talep alındı. Gelen taleplerin dörtte biri diğer paydaş kurumlarla ilgiliydi.'