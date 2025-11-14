Kayseri Talas Belediyesi'nin 6 yıl önce kırsalda başlattığı ve Türkiye genelinde yaygınlaşan Belediye Mahallemizde uygulaması bu kez de Mevlana Mahallesi'nde devam ediyor. Belediye ekipleri, 90 bini aşkın nüfusuyla Türkiye'nin en büyük 6. mahallesinde tepeden tırnağa bakım, onarım, temizlik ve güzelleştirme çalışması yapıyor.

250 PERSONEL, 55 İŞ MAKİNESİ İLE SEFERBERLİK

Yol süpürmeden çim biçmeye, çevre düzenlemeden bakım-onarıma kadar geniş kapsamlı çalışmalar, 250 personel ve 55 iş makinesiyle başlatılan uygulama ile mahalleler, baştan aşağı yenilenirken, vatandaşların talepleri de yerinde alınarak elektrik şirketi, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi ilgili altyapı kurumlarına iletiliyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, merkez mahallelerde süren uygulamanın büyük takdir topladığına dikkat çekerek 'Bahçelievler'den başlayarak Han, Harman, Tablakaya, Kiçiköy, Yenidoğan ve Yukarı Mahalle'den sonra şimdi de Mevlana Mahallemizdeyiz. 90 binin üzerinde nüfusuyla buradaki hemşehrilerimize en güzel hizmete sunmaya gayret ediyoruz. Şimdiye kadar girdiğimiz tüm mahallelerden çok güzel geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımız uygulamadan çok memnun' dedi.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLAN MODEL

Uygulama, başladığı günden bu yana hem kapsamı hem de modeliyle Türkiye'de pek çok belediyeye örnek oldu. Uluslararası Altın Kentler Derneği Kent Araştırmaları Merkezi tarafından verilen Golden City Awards 2019'da 'En Başarılı Proje' ödülüne layık görülen 'Belediye Mahallemizde', bugün de başarı hikâyesini ilçenin şirin sokaklarında sürdürmeye devam ediyor.