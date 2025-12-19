MarmaraPark AVM, 'İyilik Kumbarası' projesiyle Aralık'ta sokak hayvanlarına destek için HAYTAP'la iş birliği yapıyor. Ziyaretçiler bağışlarla mama, tedavi sağlayarak sokak hayvanlarına umut oluyor. Proje, her ay farklı sosyal sorumluluk temalarıyla sürdürülüyor.

İSTANBUL (İGFA) - MarmaraPark AVM, her ay bir başka iyilik temasıyla ilerleyen sosyal sorumluluk projesi 'İyilik Kumbarası' kapsamında bu kez kalbini patili dostlara açıyor. Aralık ayı boyunca sürecek bu özel fazda, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iş birliğiyle sokak hayvanlarının mama, tedavi, barınma gibi temel ihtiyaçlarına destek olunacak. Yeni yılın getirdiği hediyeleşme coşkusu bu kez sahipsiz dostlarımızı da kucaklıyor; ziyaretçilerin bağışlarıyla sokak hayvanlarına umut dolu bir yılbaşı armağanı veriliyor.

Bu özel sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'sessiz dostlarımızın sesi olmak' isteyen herkes, MarmaraPark AVM'deki İyilik Kumbarası aracılığıyla bu anlamlı harekete katılabiliyor.

Her bağış, bir mama; her katkı, bir can için umut demek.

HAYTAP'LA EL ELE, TÜM CANLAR İÇİN

Türkiye'nin en köklü hayvan hakları savunucularından biri olan HAYTAP ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, toplanan bağışlar sokaktaki hayvanların ihtiyacına dönüşecek. Veteriner desteğinden kışlık barınaklara, mama tedarikinden bakım süreçlerine kadar her katkı gerçek bir etki yaratacak.

MARMARAPARK AVM ZİYARETÇİLERİNE PATİLİ DOSTLARIYLA GİRİŞ İMKANI

MarmaraPark AVM, yalnızca hayvan dostu bir yaklaşımı desteklemekle kalmıyor, ziyaretçilerine evcil hayvanlarıyla birlikte alışveriş yapma özgürlüğüde tanıyor. Hayvan haklarına gösterdiği bu kapsayıcı tutumla MarmaraPark, perakende sektöründe fark yaratan bir yaşam alanı sunarken; empatiyi, iyiliği ve toplumsal duyarlılığı odağına alan bir marka karakteriyle hareket ediyor. Ziyaretçileriyle kurduğu bu samimi bağ sayesinde yalnızca bir alışveriş merkezi değil, iyiliğin kalpten yayıldığı bir buluşma noktası hâline geliyor.

HER AY YENİ BİR İYİLİK, HER AY YENİ BİR UMUT

'İyilik Kumbarası', yalnızca tek seferlik bir kampanya değil; her ay farklı bir sosyal sorumluluk alanına dokunan sürdürülebilir bir iyilik hareketi.

Eylül'de AÇEV ile eğitim desteği, Ekim-Kasım'da LÖSEV ile sağlık yolculuğuna umut, Aralık'ta ise HAYTAP ile sokak hayvanlarına hayat veren bir adım atılıyor.

BAĞIŞ MEKANİZMASI NASIL İŞLİYOR?

MarmaraPark AVM mağazalarından alışveriş yapan ziyaretçiler, alışveriş tutarına göre 20 TL ile 500 TL arasında değişen bağış kuponları kazanıyor.

Bu kuponlar, AVM'nin 2. katında yer alan kırmızı 'İyilik Kumbarası'na atılarak bağışa dönüşüyor.

Alışveriş yapmadan bağışta bulunmak isteyenler ise, kumbaranın yanındaki QR kod aracılığıyla doğrudan katkı sağlayabiliyor.

BİR KUMBARADA İYİLİK BİRİKİR, DÜNYA GÜZELLEŞİR

Her yaş grubundan ziyaretçinin katılım gösterebildiği bu proje sayesinde, MarmaraPark AVM sadece alışverişin değil; iyiliğin, empati ve dayanışmanın da adresi olduğunu ortaya koyuyor.