İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin nöroçeşitli gençleri iş hayatına hazırlayan İş için Nitelikli Kazanım Programı (İŞ-İN), ikinci mezunlarını verdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan nöroçeşitli gençlere istihdam olanakları yaratmak ve işe yerleşen gençlere iş koçu desteği vermek üzere Türkiye'de ilk kez Destekli İstihdam Ofisi'ni açtı.

Bu hizmetlerin yanı sıra Dr. Gülser Vardarcı Kacar tarafından geliştirilen İŞ-İN eğitim programını da sürdüren Destekli İstihdam Ofisi, nöroçeşitli gençleri iş hayatına hazırlıyor.

Bu kapsamda iş koçları eşliğinde özgeçmiş hazırlama, iş arama süreci, iş hayatında nasıl davranılması gerektiği, mail atma, iş yeri kuralları gibi kapsamlı bir eğitim veriliyor. İki aylık eğitimi tamamlayan gençler, sertifikalarını aldıktan sonra iş hayatına atılmaya hazır hale geliyor. İŞ-İN, ilk mezunlarını geçen temmuz ayında verirken, ikinci mezunlar da sertifikalarına kavuştu.

SERTİFİKALARINI ALDILAR

Törende, eğitimden başarıyla mezun olan Göktuğ Canpolat, Seray Tokalı, Tümercan Kayış, Oğuz Öztürk, Arınç Erbaş, Osman Ertuğrul, Yavuz Selim Ateş, Semih Özdemir, Kaan Gürbüz ve Arda Feroğlu sertifikalarını aldı.

Nöroçeşitli katılımcılar, tek tek sahneye çıkarak konuşma yaptı. İş hayatına hazır konuma gelen gençler, istihdamda yer alarak kendi ayakları üzerinde durmak istediklerini belirtti. Törende, nöroçeşitli müzisyen Orkun Kaan Konya da katılımcılara özel bir konser verdi.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM İÇİN HAZIRLANILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Arzu Ütaş, Türkiye'de ilk defa İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından nöroçeşitli bireyler için böyle bir çalışma yapıldığını belirterek, ' Eğitimlerimizde katılımcılara hem nitelik kazandırıyoruz hem de istihdam edildiklerinde işe alışmaları için koçluk yapıyoruz. Üçüncü dönem için hazırlıklarımız başladı. Gelişmeler, hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem de Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında paylaşılacak' dedi.