Akıllı lazer kesim ve metal işleme alanında dünya lideri olan HSG LASER, sac metal işleme alanında önde gelen fuarlardan biri olan SMTECH 2025'te en yeni Akıllı Sac ve Boru Kesme Çözümlerini sergiledi. Otomasyon, hassasiyet ve dijital zeka üzerine inşa edilen bu yenilikler, akıllı üretim için yeni bir standart oluşturuyor.

PRNewswire / İSTANBUL (İGFA) - HSG LASER, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki 321 numaralı standında, endüstriyel verimliliği artırmak için hız, hassasiyet ve otomasyonu bir araya getiren akıllı lazer kesimdeki yenilikçiliğini vurgulayan amiral gemisi makinelerini sergiledi.

G6025H Ultra Yüksek Güçlü Lazer Kesim Makinesi - 60 kW'a kadar güce sahip entegre Lightning Perforation ve Alpha T Plus sistemleri, ultra inceden kalın tabakalara kadar daha hızlı, daha pürüzsüz ve daha hassas kesim sağlar.

R1 Yüksek Hızlı Lazer Boru Kesme Makinesi - 1,5 G hızlanma ve 150 m/dak bağlantı hızı yüksek verimlilik sağlar. Ayna atlamalı tasarım kuyruk israfını en aza indirirken, servo takip desteği ve aynalı düzen istikrarlı, verimli çoklu makine çalışması sağlar.

R3R Ağır Hizmet Tipi Lazer Boru Kesme Makinesi - HSG'nin tam darbeli aynası, φ40-350 mm boruları takım değiştirmeden kenetler. Sağlam servo desteği ve otomatik yükleme/boşaltma sistemi kesim stabilitesini, güvenliği ve maliyet verimliliğini artırır.

AVRUPA VE ASYA ARASINDA KÖPRÜ: TÜRKİYE'DE AKILLI ÜRETİMİ GÜÇLENDİRMEK

'HSG Laser Türkiye Bölge Direktörü Jeffrey Wang, 'SMTECH, Avrupa ve Asya'nın imalat endüstrilerini birbirine bağlayan hayati bir köprü görevi görüyor. 'Burada sunduğumuz akıllı kesim çözümleri, küresel pazarın, özellikle de Türkiye ve çevresindeki bölgelerin maliyet azaltma, verimlilik artışı ve dijital dönüşüme yönelik acil ihtiyaçlarına doğrudan bir yanıttır. Örneğin, G6025H'nin Lightning Perforation teknolojisi kalın plaka işlemede verimliliği önemli ölçüde artırırken, R Serisi boru kesme makinelerimizin otomasyon özellikleri müşterilerimizin artan işçilik maliyetleri karşısında rekabet avantajını korumasına yardımcı oluyor.' açıklamasında bulundu.

HSG LAZER HAKKINDA

2006 yılında kurulan HSG LASER, lazer kesim, boru işleme, bükme ve kaynak otomasyon sistemleri konusunda uzmanlaşmış, akıllı metal işleme ekipmanlarının önde gelen küresel üreticisidir. 100'den fazla ülke ve bölgedeki varlığı ve Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya, Hindistan ve Asya-Pasifik'teki bölgesel merkezleriyle HSG LASER, inovasyon, güvenilirlik ve dijital zeka yoluyla küresel üretimi geliştirmeye kendini adamıştır.