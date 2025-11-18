Kayseri Şeker, sürdürülebilirlik alanındaki kurumsal taahhüdünü güçlendiren önemli bir adım atarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) resmî olarak üye oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Şeker, UN Global Compact'in insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki On İlkesini iş stratejileri ve sürdürülebilirlik hedefleriyle bütünleştirme yönündeki yaklaşımını bu üyelikle birlikte daha da pekiştirdi.

UN Global Compact'e katılım, Kayseri Şeker'in sürdürülebilir üretim, etik yönetim ve toplumsal sorumluluk alanlarında yürüttüğü çalışmaların küresel ölçekte tanınmasına katkı sağlıyor. Kayseri Şeker bu kapsamda karbon yönetimi, enerji verimliliği, doğal kaynakların sorumlu kullanımı ve değer zincirinde şeffaflık gibi konularda uygulamalarını daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Kayseri Şeker'in UN Global Compact'e katılımını değerlendiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, sürdürülebilir tarımın ve kırsal kalkınmanın Türkiye'nin geleceği için stratejik önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

Çocuklarımızın geleceğini inşa etmek için başarılı olmak zorundayız. Türk çiftçisinin elinden tutulması, yönlendirilmesi, doğru biçimde yönetilmesi ve sahip çıkılması gerekiyor ki köylerinde yaşamaya devam edebilsinler. Bizim görevimizin temelinde sadece şeker üretmek yok; asıl sorumluluğumuz Türk çiftçiliğinin geleceğini güçlendirmek, kırsal kalkınmayı desteklemek ve köyden kente göçün önüne geçmektir. Çiftçilerimizin refahını artırmak, üretim gücünü korumak ve milli gelirden hak ettikleri payı almalarını sağlamak için tüm imkânlarımızla çalışıyoruz.

Kayseri Şeker'in sürdürülebilirlik vizyonu 2018 yılında başlatılan, sürdürülebilir tarım çalışmalarıyla temellendi. Bu yolculuk zaman içinde daha kapsayıcı bir yapıya dönüştü. Sürdürülebilir tarımdan başlayarak değer zincirinin tüm noktalarına yayılan bu yaklaşım, Kayseri Şeker'in kurumsal stratejileriyle bütünleşti ve Türkiye de şeker sektöründe ilk ve öncü bir konum kazanmasına katkı sağladı.

Türkiye'de tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilirlik dönüşümüne destek verecek olan bu üyelik Kayseri Şeker'in uluslararası girişimlerle iş birliğini artırmanın önünü de açacak. UN Global Compact'e katılım aracılığıyla sürdürülebilirlik raporlaması güçlenecek ve paydaşlara yönelik şeffaflığı daha ileri seviyeye taşıyacak. Kayseri Şeker, UN Global Compact'e katılım ile birlikte sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunan projelerini büyütmeye ve küresel sorumluluk normları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.