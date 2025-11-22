Kayseri Kocasinan Belediyesi ve hayırseverin desteğiyle Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 'Erkilet Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşlara daha konforlu yaşam olanakları sağladıklarını söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Kocasinan İlçe Müftüsü Emin Patan, hayırseverler, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve Kayserililer katıldı.

Programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşlara daha konforlu yaşam olanakları sağladıklarını vurgulayarak, 'Kur'an Kursu'nun yapılışı gerçek manada hayırseverlerin iş birliğiyle ortaya çıkmış bir eserdir. Birden çok hayırseverimiz var. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Elbette ki bu tür yerlerin yapılması bir şehir için ve o şehirde yaşayan insanlar için, özellikle de çocuklar için çok kıymetli ve çok ehemmiyetli. Burada 4-6 yaş arası çocuklara dini eğitimler verilecek. Belki birçok çocuk hayatını şekillendirecek bütün dini bilgiyi buralardan alacak. Bundan dolayı bu bilginin doğru yerlerde, doğru kanallarda, doğru şekilde alınmasının çok ehemmiyeti var. Buraların açılmış olması ve devletimizin kontrolünde bu bilgilerin eğitimlerinin veriliyor olması çok kıymetli. Yoksa bu çocuklarımız farklı bir şekilde bu bilgileri alıp doğru bilgiye ulaşamazlarsa, sonrasında karşımıza maalesef farklı yapılar çıkabiliyor; geçmişte bunun örnekleri görülmüştür. Bundan dolayı 4-6 yaş Kur'an Kurslarının ehemmiyeti çok daha fazladır. Bütün gayretimiz, ilçenin ihtiyaçlarının karşılandığı ve vatandaşlarımızın daha huzur içerisinde yaşayabileceği bir Kocasinan'ı inşa edebilmektir.' İfadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise 'Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Muhteşem binalarda peygamber ahlakını öğretmek çok güzel bir şey. Hayır işlerinde ve sosyal meselelerde gittiğimiz her yerde bir Kocasinan klasiğine dönüşmüş olan ve özellikle bu tür hayırlarda belediyenin bütün imkânlarını seferber eden Kocasinan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir tesis olmuş. Bu hayırseverler ve sivil toplum kuruluşları olduğu sürece ve bu Kur'an kursları yapıldığı sürece bu ülkede ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecek. Bu ülkede çocuklarımız Allah sevgisiyle, bayrak ve vatan aşkıyla büyüyecek, yetişecek ve gelişecekler.' Diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da Kur'an Kursu'nun önemine değinerek, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ise 'Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi anne ve babalar, evlatlarını yetiştirme konusunda en büyük mirasın İslam ahlakı ve edebi olduğunu bilmelidir. Yüce Rabbimiz, anne-babalara ve bizlere çağrıda bulunuyor. İşte böyle manevi mekânları inşa edip, bu mekanlarda onlara öğreteceğimiz İslam ahlakı, edebi ve İslami bilgileri vererek onlara karşı görevimizi yerine getirmiş olacağız. 240 kız öğrencimiz bu Kur'an Kursu'nda eğitim görecek. 4-6 yaş arası 120 okul öncesi ve 120 yetişkin eğitimden faydalanacak. 4-6 yaş arası Kocasinan'da 3 bin 500 öğrencimiz var ve Kayseri genelinde ise 11 bine yakın öğrencimiz bulunmaktadır. Bu sayılarla Türkiye birincisiyiz. Kur'an Kursu'nun her aşamasında emeği geçen başta sayın başkanımız olmak üzere hayırseverlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum.' Şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokolün kürsüde dualar etmesiyle tesis açıldı. Sonrasında Başkan Çolakbayrakdar, protokole tesisi detaylı bir şekilde gezdirdi ve tören sona erdi.