Birçok projesiyle gençlerin ve öğrencilerin yanında olan Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin bir sosyal tesis gibi hizmet veren Akıl Küpü Kütüphaneleri ilçede gençlerin hem ders çalışıp hem kitap okumalarına hem de sosyalleşmelerine imkân sağlıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Akıl Küpü Kütüphanelerinde özel okuma salonlarından ders çalışma alanlarına, bilgisayar odalarından mola köşelerine, kafeye kadar birçok imkânı gençlere sunduklarını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye Yüzyılı projelerinin en önemlileri arasında gençlik ve eğitim projeleri yer alıyor. Melikgazi'mize okullar yaptığımız gibi gençlerimizin ders çalışması, kitap okuması için kütüphaneler de yapıyoruz. Melikgazi Belediyemiz birçok mahallede kütüphane sayısını artırmaya devam ediyor. Belediye olarak mahalle kültürünü ön plana çıkartacak, butik tesisler yapıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını mahallelerde karşılamaya çalışıyoruz. Gençlerimize kendi evlerinden rahat bir ortam sunarak onları önemsiyoruz. Kütüphanelerimiz eğitimde fırsat eşitliği, bilgiye erişim ve kültürel gelişim için en önemli adımlardan biridir.

Melikgazi'de çocuklarımız kitapla büyüsün, gençlerimiz sessiz ve verimli ortamlarda çalışabilsin diye ilçemizin dört bir yanına yeni kütüphaneler kazandırıyoruz. Bize göre açtığımız her yeni kütüphane, gençlerimizin hayallerine bir adım daha yaklaşmasıdır. Bu kapsamda ilçemize 18 adet kütüphane kazandırdık. Kütüphanelerimizde özel okuma salonları, tek kişilik ders çalışma alanları, bilgisayar odaları, mola köşeleri, kafeler gibi çeşitli donatılar var. Kütüphanelerimiz sabah erken vakitlerde açılıp, akşamda geç saatlere kadar açık kalıyor. Belediye, Köşk, Tınaztepe, Şirintepe, Gesi Fatih, İldem, TOKİ, Demokrasi, Turan, Danişmentgazi, Selçuklu, Esentepe, Kazım Karabekir, Anafartalar, Kıranardı, Gülük, Osmanlı ve Erenköy Mahallesi olmak üzere 18 adet Akıl Küpü Kütüphanemizi ilçemizde hizmete kazandırdık. Yaklaşık 73 bin üyesi bulunan kütüphanelerimiz her gün dolup taşıyor. Melikgazi olarak gençlerimizin yanında olmaya, eğitim hayatlarına destek vermeye devam edeceğiz.' dedi.