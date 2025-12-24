Kayseri Melikgazi Belediyesi, 2025 yılında ilçe genelinde gerçekleştirdiği yol yapım ve yenileme çalışmaları kapsamında 130 bin ton asfalt kullanarak 80 km yol yaptı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2019-2025 yılları arasında toplam 741 km uzunluğunda yol yapım ve yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

İlçe genelinde ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek, vatandaşlara nitelikli hizmet sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yol yapım ve yenileme çalışmaları ile ulaşım daha rahat bir hal aldı.

Yeni yolların yapımı, mevcut yolların bakım ve onarımı ile ulaşımı büyük ölçüde rahatlatan asfalt çalışmalarının devam edeceğini belirten Başkan Palancıoğlu; 'Ulaşımda konfor medeniyetin sembolü. 58 mahallesi ve 600 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Melikgazi'mizde, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak, ulaşımı rahatlatacak yol yapım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

2025 yılı Nisan ayında başlayan asfalt sezonuyla ilçemiz genelinde 130.000 ton asfalt kullanarak 80 km uzunluğunda yol çalışması gerçekleştirdik. İlçemizin her köşesinde, ihtiyaç dahilinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Büyük bir özveri ile çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Melikgazi'ye değer katan hizmetlerimize devam edeceğiz.' dedi.