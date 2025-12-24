İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan özel jetin Esenboğa'dan kalkış sonrası acil durum bildirdiğini, kısa süre sonra radar temasının kesildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 23 Aralık 2025 günü Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcu ve mürettebatı taşıyan özel jetin düşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Duran'ın verdiği bilgilere göre uçak, saat 20.17'de Esenboğa'dan kalktıktan sonra 20.33'te elektrik arızası nedeniyle hava kontrol merkezine acil durum bildirimi yaparak acil iniş talebinde bulundu. Bunun üzerine uçak yeniden Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi ve pistte gerekli önlemler alınmaya başlandı. Acil iniş için alçalmaya başlayan uçak, saat 20.36'da radar ekranlarından kayboldu ve sonrasında uçakla irtibat sağlanamadı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağın düştüğü tespit edilerek enkazına ulaşıldı.

https://twitter.com/burhanduran/status/2003582034950914426

İletişim Başkanı Duran, olayla ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirterek, kamuoyuna önemli bir çağrıda bulundu.

Duran, 'Başta basın-yayın kuruluşları olmak üzere vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara itibar etmesi; sosyal medyada yer alan teyitsiz bilgi, spekülasyon ve komplo teorilerine karşı dikkatli olunması büyük önem taşımaktadır' ifadelerini kullandı.