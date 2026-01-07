İlçedeki vatandaşların sosyal yaşamını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla sosyal tesis projelerine ağırlık veren Kayseri Melikgazi Belediyesi, bu tesislerde gençlerden yaşlılara, kadınlardan çocuklara kadar her kesime hitap ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - İlçede tamamlanan, yapımı süren ve proje aşamasında olan sosyal tesislerin ilçeye ayrı bir değer kattığını ifade eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Hizmet belediyeciliği kapsamında Melikgazi'mizde rekor sayılacak vizyon projelere imza atıyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarını gözeterek projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın bir araya geleceği, kültürel ve sportif faaliyetlere katılabileceği sosyal alanları artırmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hemşehrilerimize daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Hizmete giren modern ve nitelikli sosyal tesislerimiz, mahallelerin sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına değer katıyor. Melikgazi Belediyesi olarak, özellikle şehir merkezinde yoğunluk oluşmaması için mahalle içinde butik tesisler yaparak vatandaşlarımızın mahallesinde hizmet almasını sağlıyoruz.

Bu projelerimiz sayesinde hemşehrilerimiz hem kendini geliştiriyor hem sosyalleşiyor hem de mahalle kültürü güçlenmiş oluyor. Kent yaşamının kalbi sayılan sosyal tesislerimizin sayısını her geçen yıl artırıyoruz. Sanat Melikgazi, Gesi Cumhuriyet Mahallesi Eski Çınarlar Yaşam Merkezi, Selçuklu Sosyal Tesisi, Demokrasi Mahallesi Alparslan Türkeş Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi, Altınoluk Trafik Eğitim Pisti ve Sosyal Tesisi, Gültepe Parkı Kır Nikahı Alanı, Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu, Kıranardı Düğün Salonu, 30 Ağustos İkinci Bahar Evi, Gülük Sosyal Yaşam Merkezi, Çarşı Melikgazi, İldem Eski Çınarlar Yaşam Merkezi, Sarımsaklı Sosyal Tesisi, Selçuklu Kır Düğün Alanı, Küçükbürüngüz-Subaşı Sosyal Tesisi, Osmanlı Eski Çınarlar Yaşam Merkezi, TOKİ Eski Çınarlar Yaşam Merkezi olmak üzere tamamlanan ve yapımı devam eden birçok sosyal tesisimiz bulunuyor. İnşallah yeni sosyal tesis projelerimizle ilçemizin farklı bölgelerinde bu hizmetleri yaygınlaştırmayı ve herkes için erişilebilir olmayı amaçlıyoruz.' dedi.