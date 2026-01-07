Cholet Basket karşısıdna aldığı galibiyetle Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinde 1-0 öne geçen TOFAŞ'ın Başanternörü Emil Rajkovic, 'Fransa'da son 16 hedefimize ulaşmak istiyoruz' dedi.

BURSA (İGFA) - Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisi ilk maçında Fransız temsilcisi Cholet Basket'i 89-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçen Tofaş Basketbol Takımı'nda Başantrenör Emil Rajkovic karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Seride saha avantajını kullanarak öne geçtiklerini Fransa'da turu geçen taraf olmak istediklerini belirten Rajkovic, şu ifadeleri kullandı; 'Oyuncularımı kutluyorum. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmak için zor bir serideyiz ve seriye galibiyetle başlamak önemliydi.

Cholet Basket yüksek tempo basketbol oynayan takımlar arasında bir marka. Onları ilk yarıda kontrol altına aldık. İkinci yarıda ise daha sert bir oyun oynadık.

Ribaundlarda kontrolü elimizde tuttuk. Ardından kurduğumuz baskı bize maçı getirdi. Şimdi serinin ikinci maçı için yarın Fransa'ya gideceğiz. Bu maçı da kazanarak TOP 16'ya kalmak istiyoruz. Taraftarlarımıza bu akşamki destekleri için teşekkür ediyorum.'