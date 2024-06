5 yılda ilçeye 21 okul kazandıran Kayseri Melikgazi Belediyesi, 22. okulun temelini atmaya hazırlanıyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Esentepe Mahallesi’nde hayata geçecek olan Melikgazi Belediyesi Mustafa Ulubaş İlkokulu için çalışmalar başladı.

İlçeye sayısız hizmetler kazandırmanın yanı sıra eğitim yatırımlarıyla rekor kıran Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Esentepe Mahallemize yeni bir okulu Melikgazi Belediyemiz ve hayırsever iş birliği ile kazandırmak için kolları sıvadık. Güçlü Türkiye için güçlü nesiller yetiştirmek gerektiğini biliyor; adımlarımızı atarken gençlerimize her zaman öncelik sağlıyoruz. 5 yılda ilçemize 21 adet okul, 15 adet kütüphane kazandırarak on binlerce gencimize eğitim konusunda destek sağladık. Şimdi sırada 22. okulumuz var! Melikgazi Belediyesi olarak her zaman bilimden, eğitimden yana olan çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Donanımlı, üreten, gelişen, vatanına, milletine katkı sağlayan, Türkiye’nin adını dünyaya duyuracak gençler, geleceğimizin teminatı. Bu kapsamda eğitim yatırımlarımızı günden güne artırarak çocuklarımızın, gençlerimizin hayatına dokunuyoruz.

Dahiler Kolejimiz, Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisemiz, 7/24 Kütüphane ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezimiz, Çocuk Üniversitemiz gibi vizyoner ve yenilikçi projelerimizi de bir an evvel hayata geçirmek için canla başla çalışıyoruz. İnşallah tüm bu çabalarımız karşılıksız kalmayacak ve bizleri gururlandıracak gençlerimizi iyi yerlerde göreceğiz. Melikgazi Belediyemiz rekor yatırım ve hizmetleriyle anılıyor. Bu kapsamda Esentepe Mahallemize müjdeyi vermek istiyorum. Esentepe Mahallemizde hayata geçecek olan Melikgazi Belediyesi Mustafa Ulubaş İlkokulu çalışmalarımıza başladık. İnşallah gayretle çalışmalarımızı tamamlayarak Esentepe Mahallemizdeki çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.