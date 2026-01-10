Kayseri Melikgazi Belediyesi tarafından Çanakkale Kara Savaşları Zaferi'nin 110. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda, Çanakkale'den Cumhuriyet'e Yüzüncü Yıl Müzesi Kurucusu ve Koordinatörü Ahmet Nedim Kilci'nin anlatımı ile duygu dolu anlar yaşandı.

KAYSERİ 8İGFA) - 'Çanakkale, tarihe sığmayan bir zaferdir.' diyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi: 'Çanakkale, Türk milletinin tarih boyunca nice badireler atlattığı ama asla boyun eğmediği bir dönüm noktasıdır. Çanakkale savaşları Türk'ün gücünü dünyaya bir daha duyuran, tarihe 'Çanakkale Geçilmez' sözünü yazdıran büyük bir destandır. Tarihimize baktığımızda zaferlerimizi ve kahramanlarımızı saymakla bitiremeyiz ama bunların içinde Çanakkale'nin yeri bir başkadır. 110 yıl önce büyük kayıpların yaşandığı bu topraklarda, Mehmetçiğimiz vatanımızın bağımsızlığı uğruna canını hiçe sayarak hem denizden hem de karadan Çanakkale'yi geçilmez kıldı.

Çanakkale destanını önce Türk milletinin öğrenmesi ve nesillerine anlatması bir şeref borcudur. Çanakkale; milletin hafızasında, kalbinde, gönlünde abideleşmiş ve destanlaşmıştır. Çanakkale ruhu bir millet, vatan ve bayrak sevdası gibidir. Kendisini Çanakkale'ye adamış tarihçi Ahmet Nedim Kilci Hocamıza da bu anlamlı ve duygu dolu söyleşi için teşekkür ederim. Bu vesile ile Çanakkale Kara Savaşları Zaferi'nin 110. yıldönümü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Çanakkale şehitlerimizi ve bugüne dek vermiş olduğumuz tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve duayla anıyorum.'

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Ahmet Nedim Kilci ise slaytlar eşliğinde büyük beğeni toplayan sunumunu gerçekleştirip, Mehmetçiğin kahramanlık hikayelerini ve bilinmeyen birçok detayı anlatarak, savaş zamanı yaşanan ibretlik yaşam öyküleriyle Türk vatanının ne kadar zor şartlarda korunduğunu ve kazanıldığını aktardı.