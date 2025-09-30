Kayseri Melikgazi Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde hizmet veren market ve fırınlarda etiket, gramaj, fiyat kontrolü, ürün denetimi, reyon ve kasa arasındaki fiyat farkı, evrak kontrolü ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.KAYSERİ (İGFA) - Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmeleri ve mağdur olmamaları adına yapılan denetimde Kayseri Melikgazi Belediyesi Zabıta ekipleri, fırınlarda hijyen koşullarını, ekmeklerin gramajını, çalışma izin belgeleri ve gıda güvenliği sertifikalarını detaylı bir şekilde incelendi. Marketlerde ise ürünlerin saklama koşullarının, fiyat etiketlerinin, reyon ile kasa arasında fiyat farkı olup olmadığının titizlikle incelenerek mevzuata aykırı davranan işletmeler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.

Denetimlerin hassasiyetle yapıldığını ve periyodik olarak gerçekleşmeye devam edeceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği önceliğimiz. Bu kapsamda zabıta ekiplerimiz ilçe genelinde faaliyet gösteren market ve fırınlarda gerekli denetimleri gerçekleştirdiler. İlçemizde faaliyet gösteren işletmelerin standartlara uygunluğu tarafımızdan hassasiyetle incelenmektedir. Kurallara uygun şekilde faaliyet gösteren esnaf kardeşlerime teşekkür ediyorum.” dedi.