ÇEKSANAT Görükle Kültür Merkezi (GKM), 2025-2026 sanat sezonuna dopdolu bir programla 'merhaba' diyor. Ekim ayı itibari ile sezon boyunca konserlerden tiyatro oyunlarına, atölyelerden sergilere, söyleşilerden oyun gecelerine kadar pek çok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

BURSA (İGFA) - Sezon Açılış Konseri 11 Ekim Cumartesi 20.30 FLAMENCOTOLIA | Ezgi Anıl & Beşlisi: İspanyolların; Paco de Lucia’yı andıran tekniği nedeniyle "Paquito" adını verdiği virtüöz gitarist Ezgi Anıl Bursalı sanatseverler ile ilk kez buluşacak. Sanatçının flamenko için bestelenmiş olduğu eserlerden Avni Anıl ve Aşık Veysel şarkılarına kadar geniş bir repertuvar, Ezgi Anıl'ın virtüöz performansı, Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ve ateşli ritimleriyle Cajon'nun eşliğinde yeniden yorumlanıyor.

28 Ekim Salı 20.30 CEREN TOKSÖZ Konseri: ÇEKSANAT “Bursa’dan Sesler” Konser Dizisi Başlıyor! Serinin ilk konserinde sahnede Ceren Toksöz var. Farklı kültürlerden melodileri caz ve akustik öğelerle harmanlayan sanatçı, kendi şarkılarını da repertuvarına katacağı bu özel konserde müziğin evrensel diliyle unutulmaz bir akşam yaşatacak.

ÇEKSANAT SERGİ

Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin kuruluşunun 30. Yılı nedeniyle hazırlanan “UMUDU YEŞERTEN 30 YIL” sergisi 11 Ekim Cumartesi günü saat 19.30’da Görükle Kültür Merkezi Sergi Salonunda açılacak.

BURSA DEVLET TİYATROSU, ÇEKSANAT GKM’DE ODA TİYATROSU’NUN OYUNLARINI SAHNELEYECEK

Ekim ayı itibari ile Bursa Devlet Tiyatrosu’nun oyunları, ÇEKSANAT GKM’de sahne alacak. İlk oyun “MAĞARA KADINI” 22 Ekim Salı ve 23 Ekim Çarşamba akşamı 20.30’da GKM’de.

ÇEKSANAT TİYATRO:

ÇEKSANAT GKM’de Tiyatro Sezonu Başlıyor! Her pazar, birbirinden renkli çocuk oyunları GKM Tiyatro Sahnesi’nde minik seyircilerle buluşuyor.

5 Ekim Pazar 13.00 ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU

12 Ekim Pazar 13.00 GEPPETTO

19 Ekim Pazar 13.00 KLEMENTIN

26 Ekim Pazar 13.00 EZOP MASALLARI

15 Ekim Çarşamba 20.30 KİL TABLETİN GİZEMİ Bu kez sahne seyircinin! Antik Mısır’ın sırlarla dolu mekanlarında dolaşırken, geceden sağ çıkmaya çalışmaya hazır mısınız? Günlük koşturmacadan uzaklaşıp birkaç saatliğine bambaşka bir hikâyeye adım atacağınız bu özel gecede; kahvelerimizi yudumlayıp oyun oynarken samimi, eğlenceli ve unutulmaz anlar paylaşacağız.

20 Ekim Pazartesi 20.30 KOMEDİ GECESİ İki tiyatro ekibi sahnede, seyirci ise hakem! Doğaçlama oyunlarla kahkaha toplamak için yarışan ekipler, her gösteride bambaşka sürprizler sunuyor. Siz de oyunun sonucunu belirleyen seyircilerden biri olun! Tiyatro sporunun dinamizmi sayesinde her defasında farklı ve bol kahkahalı bir gece sizleri bekliyor.

ÇEKSANAT ATÖLYELER:

Sezon boyu sürecek ÇEKSANAT çocuk, genç ve yetişkin atölyeleri Ekim ayında Görükle Kültür Merkezi’nde (GKM) başlıyor. Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünden yola çıkan ÇEKSANAT, uzman eğitmenler eşliğinde hazırlanan atölye programlarını Bursa GKM’de hayata geçiriyor.

Çocuklar için:

Oyun ve Drama & Eğitsel Drama & Yaratıcı Drama: Eren Üstüner

Enstrüman- Ümit Cebelli (piyano, saksafon, flüt ve keman)

Yazarlık – Pelin Yılmaz

Hip-Hop & K-Pop& Çocuk Dans – Kolej Dans eğitmenleri

Resim- Zeynep Acar

Heykel- Zeynep Acar

Satranç- Bursa Deneyim Satranç Kulübü

Gençler için:

Tiyatro: Necati Arpacı

Modelcilik- Grey Scale Modelcilik Derneği

Yetişkinler için:

Tango: Veysel Özgür Sağlam

Latin Dans: Kolej Dans Eğitmenleri

Oryantal: Seda Bakış

Zeybek: Seda Bakış

Tiyatro: Necati Arpacı

Yaratıcı Drama: Sinan Işık

Enstrüman- Ümit Cebelli (piyano, saksafon, flüt ve keman)

Yazarlık – Pelin Yılmaz

Resim- Zeynep Acar

Heykel- Zeynep Acar

Modelcilik- Grey Scale Modelcilik Derneği

ÇEKSANAT resim, heykel ve oryantal atölyeleri için gündüz grupları da oluşturuyor.

ÇEKSANAT OKUMA GRUBU: Kitap okumayı sevenler için hem sosyal hem kültürel bir etkinlik olan ÇEKSANAT Okuma Grubu, ilk buluşmasını 16 Ekim Perşembe günü 19.30'da gerçekleştirecek. Her ayın üçüncü Perşembe’si gerçekleşecek etkinlik yetişkinlere yönelik ve katılım ücretsiz.

ÇEKSANAT SÖYLEŞİ: Eğitimci-Yazar Fehmi Enginalp moderatörlüğünde, birbirinden farklı konuklar ile gerçekleştirilen ÇEKSANAT Söyleşi yeni sezonda kaldığı yerden devam ediyor. 21 Ekim Salı günü yayınlanacak söyleşi programının konuğu Nalan Karagöz. Kitap, kütüphanecilik ve yeni dünyalara açılmak konulu söyleşiyi ÇEKSANAT'ın youtube ve instagram sayfasından izleyebilir, spotify hesabından podcast olarak dinleyebilirsiniz.

KONUK EKİPLER: Jest Tiyatro’dan “KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ BİR MİNECAFT MACERASI” oyunu 4 Ekim Cumartesi 12.00 ve 13.30 ‘da Görükle Kültür Merkezi’nde.

