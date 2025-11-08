ASKİ Spor'un milli sporcuları, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti.

ANKARA (İGFA) - Merve Dinçel Kavurat kadınlar 53 kiloda, Emine Göğebakan kadınlar 46 kiloda altın madalya kazanarak 'Dünya Şampiyonu', Furkan Ubeyde Çamoğlu ise erkekler 54 kiloda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. ·

Esenboğa Havalimanı'nda coşkulu bir törenle karşılanan sporcular, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Yavaş, 'İnşallah daha nice madalyalar alıp ülkemizi gururlandıracaksınız. Bizler de sizlerle gurur duyacağız. En iyi şartlarda nasıl çalışabilirsiniz onun imkânlarını artırmaya çalışıyoruz' dedi.