Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 3. Kayseri Gastronomi Günleri'nde Kocasinan'ın coğrafi işaretli Gömeç Fasulyesi'ni vatandaşlara ikram ederek, diğer eşsiz lezzetleri Cırgalan Biberi, Erkilet Kedi Bacağı ve Yamula Patlıcanını tanıttı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'nin birçok alanda zenginliklere sahip kadim bir şehir olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, şehrin yemek kültürüne büyük katkı sağladıklarını ve özellikle yöresel lezzetlerin merkezi olmasında önemli bir rol oynadıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Kocasinan Belediyesi'nin standında ünlü şeflere, özellikle Türkiye'de bir ilk olan Kayseri'nin yöresel mutfağının glütensiz olarak üretilen ürünlerini tanıtan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin eşsiz lezzetlerini glütensiz yapan ikinci bir yer olmadığını ifade etti.

Ticaret ve sanayinin merkezi olarak bilinen Kayseri'nin, aynı zamanda kültür, eğitim, sağlık, spor, tarım ve yöresel lezzetlerin de merkezi olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Uygarlıkların şehri ve Kapadokya'nın başkenti olan Kayseri'mizin, Erkilet Tepesi'ndeki Hıdırellez olarak bilinen Hızır İlyas Köşkü'nün altında Kapadokya Kralı'nın mezarı var. Yani şehrimiz, birçok alanda zenginlikleri olan kadim bir kenttir. Köklü tarihiyle 'Makarr-ı Ulema' şehri olarak da bilinen ilimiz, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği ve başkentlik yapmıştır. Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin Hazretleri ve Davut el-Kayseri gibi önemli kişiler bu şehirden çıkmıştır. Diğer taraftan medreseleriyle ilmin merkezi olan şehrimiz, birçok kültürün bu şehirde yaşamasına, ortak kültürün oluşmasına ve sevginin, barışın başkenti olmasına vesile olmuştur. Özellikle Kayseri, tarihte İpek Yolu güzergâhında yer almış ve ticaretin beşiği olan bir şehirdir. Bunların yanında coğrafi olarak Erciyes ve Kapuzbaşı Şelaleleri gibi doğal zenginliklerimiz bulunmaktadır. Bu ve buna benzer birçok tabiat güzelliği ile kültürel zenginliği içerisinde barındıran şehrimizin yemek kültürü de farklı zenginliklere sahiptir. Mutfak sanatı dediğiniz zaman; mantı, bazlama, yaprak sarması, aç makarna, nevzine ve bayram günlerine özel soğanlı yahni yemeği vardır. Ayrıca fırın ağzı, et haşlaması, Kayseri tavası, sucuk ve pastırma gibi birçok özel lezzetimiz bulunmaktadır.' ifadeleri kullandı.

Kocasinan Belediyesi olarak özellikle Kafe Sinan tesisleriyle şehrin yemek kültürüne büyük katkı sağladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: 'Bunlardan biri olan ve şehrimizin tescilli markası Kafe Sinan ile geleneksel ve yöresel yemeklerimizi yaşatıyoruz. Hanım kardeşlerimize istihdam sağladığımız Kafe Sinan Hanımeli tesislerimizde yöresel yemeklerimizi üretip, Kayseri'nin lezzetlerini hemşehrilerimizin beğenisine sunuyoruz. İlçemizin yöresel değerleri olan Gömeç Fasulyesi, Erkilet Kedi Bacağı, Cırgalan Biberi, Yamula Patlıcanı gibi ürünlerimizi tanıtmak ve ekonomik değerini artırmak adına Kocasinan Belediyesi olarak yoğun gayret gösteriyoruz. Bunlar, şehrimizin güzellikleridir.'

Şehrin her bir köşesinin kendine has özellikleri ve değerleriyle ön plana çıktığının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin yöresel ürünlerini tanıtmak ve markalaştırmak için gayretlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.