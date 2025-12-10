Bursa'ya bir dizi ziyaret için gelen Gürcistan Acara Özerk Bölgesi Kültür Bakanı Eliso Bolkvadze, Bursa'nın fetih mirasını etkileyici bir atmosferle yaşatan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezerek şehrin köklü tarihine tanıklık etti.

BURSA (İGFA) - Marmara Gürcü Dernekleri Federasyonu (MARGÜFED) ev sahipliğinde çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere Bursa'ya gelen Gürcistan Acara Özerk Bölgesi Kültür Bakanı Eliso Bolkvadze, programı kapsamında Osmangazi Belediyesi'nin şehre kazandırdığı dünyaca ünlü Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti.

Bursa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'in eşlik ettiği ziyarette Bakan Eliso Bolkvadze, müzede bulunan tüm alanları gezerek, kapsamlı şekilde bilgilendirildi.

'Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni Çok Beğendim'

İlk kez Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret ettiğini söyleyen Gürcistan Acara Özerk Bölgesi Kültür Bakanı Eliso Bolkvadze, 'Müzeyi gezerken Bursa'nın tarihini ve sanatının derinliğini yakından görmüş oldum. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gerçekten çok beğendim. Osmangazi Belediyesi'ne bu değerli eser için teşekkür ederim. Müzede yüzyıllar önce yaşanmış tarihi olayların modern bir anlatımla bizlere sunulmuş olması oldukça etkileyiciydi. O dönemde yaşayan insanların sanatına, mimarisine ve insanı değerlerine ne kadar önem verdiklerini görme fırsatımız oldu.' ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ise Bakan Bolkvadze'yi Fetih Müzesi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Gürcistan ile köklü tarihsel ve kardeşlik bağlarımız var. Kardeş bir ülkeden kardeş bakanı şehrimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Osmangazi ve Bursa'nın kapıları kendisine her zaman açık kalacak. Ziyaret için teşekkür ederiz' şeklinde konuştu.