Geri dönüşümdeki önemli çalışmaları ile sıfır atık projesini başarıyla uygulayan Kayseri Melikgazi Belediyesi, 'Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı' ile okullarda eğitim veriyor.

KAYSERİ (İGFA) - Eğitimler kapsamında Melikgazi Anaokulu ve Erciyes Üniversitesi öğrencilerine geri dönüşümün önemini kavrama, anlama, uygulama noktasında eğitim verilerek, Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin sıfır atık projeleri hakkında bilgi verildi.

Çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdikleri Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisine gelemeyen öğrencilere okullarında eğitim verildiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda örnek ve önemli çalışmalara imza atıyoruz. Yeni aldığımız Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracımız ile okulları ve mahalleleri gezerek eğitimler veriyoruz. Özellikle kırsal mahallelerde ve buralardaki okullarda da eğitimler vereceğiz.

Bu çevre farkındalığını artırmada önemli bir rol oynuyor. Eğitimlerimiz kapsamında Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılarak üniversite öğrencilerine ve ayrıca Melikgazi Anaokulu öğrencilerine yetkili arkadaşlarımız geri dönüşüm ve sıfır atık hakkında videolar, görsellerle bilgiler verdi. Bu kapsamda öğrencilerin evlerinden getirdikleri atıklar da toplanarak geri dönüşüme destek olan anaokulu öğrencilerine puzzle hediye edildi. Eğitim faaliyetlerine önem veriyoruz. Çünkü bugün her bireyin bilinçli bir şekilde atıklarını doğru ayırması, çöplerin geri dönüşüme kazandırması büyük bir fark yaratıyor. Sıfır atık ile amacımız doğaya, insana ve ekonomiye zarar vermeden sürdürülebilir bir yaşam kurmaktır. Unutmayalım ki sıfır atık sadece bir çevre projesi değil, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirastır. Eğitimlerimiz ve sıfır atık çalışmalarımız devam edecek.' dedi.