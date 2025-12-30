Kayseri Kocasinan Belediyesi, 'Kendi Kendine Yeten Bir Belediye' anlayışıyla hayata geçirdiği asfalt plenti, konkasör tesisi ve gerçekleştirdiği diğer hizmetlerle 8 yılda toplam 802 milyon 250 bin TL tasarruf sağladı.

KAYSERİ (İGFA) - Yapılan her bir projenin tasarruf mantığıyla yapıldığını vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Kendi ürettiklerimizle rekor üstüne rekor tasarruf elde ettik.' dedi.

Kayseri'nin geleceğine en az 50 yıl hizmet verecek asfalt plenti, tesisler, geri dönüşüm ve atölye çalışmalarının Türkiye'ye örnek teşkil ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, tasarruf hamleleriyle ilklere ve örnek işlere imza attıklarını ifade etti.

'TASARRUF HAMLELERİYLE TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUYORUZ'

Kaynakların daha verimli kullanılması ve her bir çalışmada tasarruf sağlanması konusunda birçok yatırıma imza attıklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar, 'Kendi kendine yeten bir belediye' anlayışıyla toplamda 802 milyon 250 bin TL rekor tasarruf sağlayarak, sürdürülebilir bir şehir yönetiminin en iyi örneğini sergilediklerini vurguladı. Kentsel dönüşümden asfalt plentine, ata tohumları üretiminden fidanlığa, atölyeden Kocasinan Akademi'ye kadar bütün alanlarda gerçekleştirilen projelerle yerli ve millî üretime büyük destek verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, görev süresince şehre kazandırdığı 46 tesisin Kayseri ve Türkiye için büyük bir kazanç olduğunu ifade etti.

ÜRETTİĞİYLE HEM KENDİ MALİYETİNİ ÇIKARDI HEM DE TASARRUF SAĞLADI

Merkezde alan bakımından en büyük ilçe olduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, 'Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. Yapmış olduğumuz her bir projenin altında bir tasarruf mantığı var. Özellikle asfalt plenti ve agrega üretim tesisimiz, Kocasinan'a ciddi manada tasarruf imkânı sağlıyor. Kendi öz kaynaklarımızla üretim yaptığımız için asfalt plentimizle rekor tasarruf sağlıyoruz. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz, Kayseri'de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan, teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten ve yüzde yüz yerli üretim olan çevre dostu asfalt plenti ile Kayseri'mize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kocasinan, 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri'nin merkezde en büyük ilçesidir. Merkezdeki en büyük ilçe olmamız sebebiyle çok büyük bir yol ağına sahibiz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, gece gündüz demeden, mevsim şartları elverdiğince Kocasinan'ın dört bir yanında yol yapımı ve asfalt serimi seferberliği yapıyor. Daha çağdaş normlarda, daha geniş ve daha konforlu yollar yaparak şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırlıyoruz. Bu kapsamda toplam olarak 8 yılda 1 milyon 275 bin ton asfalt üreterek 675 milyon 250 bin TL tasarruf sağlarken, Türkiye'de sayılı olan konkasör tesisi ile 1 milyon 75 bin ton mıcır malzemesi üretimi gerçekleştirerek 83 milyon TL tasarruf elde ettik. Bütün çalışmalarımızın, güzel ilçemiz Kocasinan'da yaşayan hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

'PROJELERİMİZLE KENDİ KENDİNE YETEN BİR BELEDİYE OLDUK'

Her alanda 'kendi kendine yetebilen bir belediye' olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, çevre ve insan odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirterek teknoloji yeniliklerini yakından takip ettiklerini ve vatandaşın hizmetine sunduklarını söyledi.

Belediye hizmetlerinin akıllı sistemlere entegre edildiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'İnsanı merkez alarak yüksek teknolojiyi kullanan, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler inşa ediyoruz. Şu anda Türkiye genelinde teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerden biriyiz. Tamamen dijitalleşmiş bir yönetim sistemimiz var. Bu doğrultuda 2016 yılında, daha hızlı ve daha kaliteli belediyecilik hizmetlerini sunabilmek için yazılımı yüzde yüz belediye personelimiz tarafından yapılmış olan Çözüm Merkezi'ni hayata geçirdik. Ardından teknolojik sistemlere yatırımlar yaparak vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırdık. E-belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra parklarımızda akıllı aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel bir hâle getirdik. Yedi yıl önce hayata geçirdiğimiz LED teknoloji aydınlatmayla hem daha fazla aydınlık hem de daha fazla enerji tasarrufu sağladık. Kamu binalarında enerji tasarrufu ile ilgili 2019/17 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda belediye hizmet binası başta olmak üzere tesislerimiz ve atölyelerimizde LED teknoloji aydınlatma sistemine geçtik. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bakım Onarım Şefliği ekiplerimiz; park, cami ve yeşil alanlardaki toplam 4 bin aydınlatma direğinin eski ampullü armatürlerini LED armatürlerle yeniledi. 2019 yılından bu zamana kadar ise toplam 5 bin 250 adet cıva buharlı aydınlatmayı 48 watt LED armatürlerle yeniledi. Böylelikle hem malzeme hem de enerji olmak üzere toplam 12 milyon TL tasarruf sağladık. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimize daha mutlu ve huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir.' diye konuştu.

GERİ DÖNÜŞÜMDE DE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLAN KOCASİNAN, 92 BİN 55 AĞACIN KESİLMESİNİ ÖNLEDİ

Geri dönüşüm alanında da Türkiye birincisi olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, 2026 yılında 6 bin 44 ton kâğıt-karton atığı geri dönüştürerek 92 bin 55 adet ağacı kurtardıklarını, 10 yılda ise 47 bin 35 ton kâğıt-karton atığı geri dönüştürerek 889 bin 867 adet ağacın kesilmesini önlediklerini ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkilendirdiği Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği'nin (AGİD) 2022 yılı verilerine göre; Kocasinan Belediyesi'nin topladığı 7 bin 560 kilogram aydınlatma atığı ile Türkiye genelinde aydınlatma ekipmanları atık grubunda birinci olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, 'Sıfır Atık Projesi'ne ve geri dönüşüme büyük destek vererek Türkiye'ye örnek olduklarını ve yüz binlerce ormana can verdiklerini vurguladı.