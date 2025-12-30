Edirne'de Uzunköprü Belediyesi tarafından Avrupa Birliği Projesi kapsamında hayata geçirilen 'İklim Dostu Park' projesinde sona yaklaşıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılacak park, çevreci donanımları ve modern yapısıyla bölgeye değer katacak.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin liderliğinde yürütülen Avrupa Birliği Projesi kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi'ne kazandırılacak olan 'İklim Dostu Park' projesinde sona yaklaşıldı. Bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan park, modern teknik donanımı ve çevreci yaklaşımıyla yalnızca bir sosyal alan değil, aynı zamanda bir ekolojik merkez olarak hizmet verecek.

MODERN ŞEHİRCİLİK VE DOĞA BİR ARADA

Parkın sahip olduğu teknik özellikler, Uzunköprü'nün sürdürülebilir gelecek vizyonunu yansıtıyor. Yağmur suyunu doğal yöntemlerle toplayan Yağmur Bahçesi, vatandaşların toprakla buluşmasını sağlayacak Hobi Bahçeleri ve çevre dostu altyapılar projede öne çıkıyor. Ayrıca parkta yer alan Akıllı Banklar sayesinde vatandaşlar dinlenirken Wi-Fi ve şarj ünitelerinden de yararlanabilecek.

'BÖLGEMİZE ÖNCÜ OLACAK'

Çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Ediz Martin, parkın çok kısa bir süre içinde açılacağını belirterek, 'Uzunköprü için üretmeye, şehrimizi daha yeşil bir geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Bu park, sunduğu imkanlarla hem Cumhuriyet Mahallemize değer katacak hem de bölgemizde örnek bir proje olacak' dedi.