Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2025 yılında 2 bin 638 çiftin nikâhını kıyarak binlerce ailenin mutluluğuna ortak olduklarını belirterek, 'Aile, toplumun kalbidir. Güçlü aile, güçlü gelecek demektir' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'nin geleceğine en az 50 yıl hizmet verecek şekilde projelendirilen modern nikâh salonunda genç çiftlerin 'evet' demesine vesile olduklarına dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Yeni yuvaların kuruluşuna şahitlik etmek, bizim için en büyük mutluluk. Yazlık ve kışlık konseptiyle hizmet veren modern nikâh salonumuzda, çiftlerimizin hayatlarının en özel anlarını en güzel şekilde yaşamalarını sağlıyoruz. Rabbim tüm evlenen çiftlerimize sevgi, saygı ve huzur dolu bir ömür nasip etsin' diye konuştu.

AİLE YILI'NDA SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' ilan ettiğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, bu süreci 'sosyal belediyeciliğin altın çağı' olarak nitelendirdi. Ailenin toplumun temeli olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Biz Kocasinan'da yalnızca hizmet üretmiyoruz; gönüllere dokunuyor, aileyi merkeze alan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Aile güçlü olursa toplum güçlü olur. Her zaman her şartta ailelerimizin yanındayız.' ifadelerine yer verdi.

'KOCASİNAN'DA DOĞMAK AYRICALIK, YAŞAMAK HUZUR'

Kocasinan Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerle Türkiye'ye örnek olduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, 'Glütensiz Kayseri Mutfağı'ndan Hoş Geldin Bebek Projesi'ne, Dost Eli'nden Gönül Kazanı'na kadar tüm hizmetlerimizin merkezinde insan var' dedi.