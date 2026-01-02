Kayseri Melikgazi'de sürdürülebilir bir gelecek için geri dönüşüme öncülük eden Melikgazi Belediyesi, başarılı çalışmalara imza atıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'nde yıllık ortalama 9 bin ton geri dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırılıyor. Cam, kağıt, plastik, metal, bitkisel atık yağ, elektronik atıklar, atık piller, ömrünü tamamlamış lastikler, tekstil atıklarının ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla birlikte daha temiz bir Melikgazi hedefleniyor. Vatandaşlarda ve çocuklarda çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla tedarik edilen 'Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı' ise geri dönüşüme yeni bir ivme kazandırıyor. Temiz çevre ve sıfır atık konularında farkındalık oluşturmak için tasarlanan araç, mahalleleri ve okulları gezerek sıfır atık konusunda bilinçlendirme sağlarken öte yandan atıkları toplayarak temiz bir çevre sağlıyor.

SIFIR AYIK PROJESİ

Geri dönüşümün Melikgazi'de önem verdikleri konuların başında yer aldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ' Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin hayata geçirdiği 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının vermiş olduğu desteklerle Melikgazi'de başarılı geri dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Melikgazi Belediyesi sınırları içinde her hafta binlerce binada düzenli olarak mavi poşetlerin dağıtımı ve toplanmasını sağlıyoruz. 400 adet Sıfır Atık Toplama Ekipmanı ile birlikte ambalaj atıklarını toplama ve ayrıştırma hizmeti sunuyoruz. Sıfır Atık ve Eğitim Tesisimiz ülkemizde referans gösterilen toplama-ayırma tesislerinden birisi.

Binlerce öğrencimiz tesisimizde sıfır atık konusunda eğitim alıyor. Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir Proje Uygulama Yarışması'nda, 'Hareketli Lego Geri Dönüşüm Tesis Modeli' ödüle layık görüldü. 'Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı'mızı da Melikgazi'mize kazandırdık. Aracımız etkinlik alanlarımızda, okul ziyaretlerimizde, gezilerimizde bize eşlik ediyor ve vatandaşlarımızı sıfır atık konusunda bilinçlendirirken aynı zamanda atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor. Geri dönüşüm dünyamızın güzel geleceği için olmazsa olmaz! Biz de Melikgazi Belediyesi olarak geri dönüşüm adına hizmetlerimizi günden güne artırıyor, öncü rolümüzü zirveye taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 'dedi.