Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve iş arayan ile işvereni bir araya getiren Kayseri Kariyer Merkezi, 1 yıl boyunca istidama aracılık etmeyi sürdürerek 3 bin 166 kişinin iş bulmasını sağladı.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, istihdam doğrultusunda da vatandaşlar ile üreticiler arasında köprü olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda kentteki üniversite, oda gibi kurum ve kuruluşlarla dayanışma halinde istihdama aracılık eden Kayseri Kariyer Merkezi, 2025 yılında 3 binden fazla vatandaşın istihdamına aracılık etti.

Öte yandan yıl boyunca 548 bin 296 SMS yönlendirmesi gerçekleştiren merkez, 7 bin 790 başvuru aldı, gelen ilan sayısı ise 3 bin 207 oldu. Talep edilen işçi sayısı ise 9 bin 739 olurken Kayseri Kariyer Merkezi, iş arayan ve işvereni buluşturma noktasında özveri gösterdi.