iyzico'nun Paynet'i satın almasının ardından iki şirketin birleşme süreci tamamlandı. Paynet'in tüm faaliyetleri, iyzico'nun teknoloji ve operasyonel gücüyle tek çatı altında iyzico imzasıyla yürütülecek.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin ödeme hizmetleri alanında öncü şirketi iyzico'nun, finansal teknoloji girişimi Paynet'i 87 milyon ABD doları yatırımla 2025 yılında bünyesine katması sonrası iki şirketin birleşme süreci tamamlandı.

Yeni dönemde, Paynet'in mevcut müşteri ve iş ortaklarına sunduğu hizmetler 1 Ocak 2026 itibarıyla iyzico altyapısı ve deneyimiyle tek çatı altında sunulmaya başladı.

iyzico, teknoloji sektöründe iki Türk şirketi arasındaki en büyük satın alımlardan biri olan bu birleşmeyle B2B ve B2B2C ödeme çözümleri alanındaki yetkinliğini daha da güçlendirdi. Ayrıca Paynet'in sektörel deneyimi ve uzmanlığı iyzico'nun yenilikçi ürün ve teknoloji altyapısıyla birleşti.