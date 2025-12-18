Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda, ağır arama kurtarma ekiplerinin oluşumu konusunda ağır akreditasyon eylemi eğitimleri başlatıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ve Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, büyükşehir personeli ile AFAD Kayseri İl Müdürlüğü görevlilerinin sunum yaparak katıldığı eğitimle Büyükşehir öncülüğünde Kayseri, afetlere hazırlık ve dirençli şehir doğrultusunda önemli bir aşamayı daha kaydetti.

Kayseri'yi her yönüyle dirençli bir şehir haline dönüştürme noktasında altyapıdan bu konudaki eğitimlere kadar bütün faaliyetleri aralıksız olarak gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, söz konusu süreçte önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdi.

Ağır arama kurtarma ekiplerinin oluşumu konusundaki ağır akreditasyon eylemini başlatma kapsamında ilk eğitimleri alan Büyükşehir personeli, dirençli şehir doğrultusunda bir yeterliliği daha bünyesine ekledi.

Gerçekleşen eğitimlerde sunum yapan ve eğitimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ağır arama kurtarma ekiplerinin oluşumu konusunda AFAD il müdürlüğümüzün destekleri ile birlikte Büyükşehir Belediyemizin sağladığı imkânlarla ağır akreditasyon eylemini başlatmış bunuyoruz' dedi.

Kızılkan açıklamasında ayrıca, bu konudaki çalışmaların süreklilik arz edeceğinin altını çizerek sözlerini şöyle noktaladı: 'Şu anda AFAD'ın sağladığı imkânlar çerçevesinde ilk eğitimlerimizi aldık ve bu eğitim çalışmalarımız süreklilik arz edecek. Bu konuda katkı ve emeklerini bizden esirgemeyen büyükşehir belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz.'