Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'TBMM Basın Koridoru'nu ziyaret etti, parlamento muhabirleri ile bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçelerinin Genel Kurul'daki görüşmelerine katılan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmeler sırasında 'Basın Koridoru'na geçti.

Koridordaki büroları ziyaret eden İletişim Başkanı Duran, parlamento muhabirleri ile bir araya geldi.

Muhabirlerle sohbet eden ve çalışmaları hakkında bilgi alan İletişim Başkanı Duran, başarı dileğinde bulundu.