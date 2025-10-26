Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, il genelinde doğum hizmeti veren sağlık kuruluşlarında görev yapan personele yönelik düzenlenen 'Anne Sütü Danışmanlığı ve Tamamlayıcı Beslenme Eğitimi' programları tamamlandı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Şehir Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, sağlık personeline anne sütünün önemi, doğru emzirme teknikleri, süt artırma yöntemleri ve tamamlayıcı beslenme süreçleri hakkında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi.

Kayseri Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği'nden Doç. Dr. Hümeyra Aslaner, Doç. Dr. Muhammet Kızmaz, Uzm. Dr. Selahattin Kılıç, Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği'nden Doç. Dr. Ahmet Özdemir, Doç. Dr. Osman Baştuğ, Uzm. Dr. Arife Canpolat, Uzm. Dr. Dilek Kafadar ile İl Sağlık Müdürlüğü ÇEKÜS biriminden eğitimciler Gülgün Yılmaz ve Kübra Sırsaklar'ın eğitmenliğinde yürütüldü. ‎

Anne sütü, bebeklerin sağlıklı gelişimi için en değerli besin kaynağıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF, bebeklerin ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenmesini, sonrasında ise en az 2 yaşına kadar emzirmenin devam etmesini öneriyor. Bu hedeflere ulaşmada, 'Bebek Dostu Hastane' uygulamaları ve emzirme danışmanlığı kritik bir rol oynamaktadır.

Kayseri Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Aile Hekimliği Uzmanı Doç. Dr. Hümeyra Aslaner, 'Bu eğitimlerle anne sütü ile beslenmenin yaygınlaştırılmasına büyük katkı sağlanmaktadır. 1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası, anne sütü ile beslenmenin önemini vurgulamak ve emzirmeyi teşvik etmek amacıyla kutlanmaktadır. Anne sütü, bebek için en doğal, besleyici ve koruyucu besin kaynağıdır. İçeriğindeki antikorlar sayesinde enfeksiyonlara karşı güçlü bir bağışıklık sağlar, sindirimi kolaydır ve beyin gelişimini destekler. Aynı zamanda anne ile bebek arasındaki duygusal bağı güçlendirir. Bu hafta, hem sağlık profesyonelleri hem de toplumun tüm bireyleri için emzirmenin teşviki, desteklenmesi ve korunması açısından farkındalık oluşturma fırsatıdır. Her bebek anne sütü ile en iyi şekilde büyümeyi hak eder' anlayışıyla, bu tür eğitimlerin daha geniş kitlelere ulaşması hedeflenmektedir' dedi.