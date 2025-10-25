Eğitimde gösterdiği başarılarla dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), öğrencileri değişen dünyaya en iyi şekilde taşımak için öğretmenlerine, 'Yaratıcı ve Yenilikçi Öğretmen ve Eğitimde Sürdürülebilir Yaklaşımlar' konulu seminer düzenlendi.

MANİSA (İGFA) - Öğretmenlik yolculuğunda ilham verecek fikirleri paylaşmak ve eğitimde sürdürülebilir gelişimi desteklemek amacıyla gerçekleştirilen seminerde, eğitim ve kariyer danışmanı Nur Erdem Özeren tarafından bilgiler dinleyenlere aktarıldı. BESOT Konferans Salonu'nda yapılan programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ural Sevener, Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen, MABEM yetkilileri ve çok sayıda eğitimci katıldı. Seminerde, öğretmenlerin yenilikçi eğitim yaklaşımlarını öğrencilere taşıyabilmeleri için uygulanabilir örnekler ve yaratıcı yöntemler ele alındı.

'Bir Tek Çocuğun Bile Geride Kalmaması İçin Çabalıyoruz'

Programda konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, MABEM öğretmenlerine gösterdikleri fedakârlıklardan dolayı teşekkür ederek, eğitimin belediye için gönül işi olduğunu vurguladı. Aydın, 'Belediye olarak asli görevimiz eğitim vermek değil. Ancak memleketimizin en büyük eksikliklerinden biri fırsat eşitsizliği. Bu eşitsizliği ortadan kaldırmak için bir tek çocuğun bile geride kalmaması için çabalıyoruz. Bunu Demirci'de de yapıyoruz, Yunusemre ve Şehzadeler'de de yapıyoruz. Ben hayatımda bir belediyenin eğitime bu denli yoğun şekilde destek verdiğini görmedim. MABEM çok değerli bir faaliyet. Bizden önce başlayan bu yapıyı geliştirerek, niteliğini artırarak ve daha fazla öğrenciyi başarıya taşıyarak devam ettirmemiz gerekiyor' dedi. Bu tür eğitim programlarının yıl içinde sürdürüleceğini söyleyen Aydın, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmaların devam edeceğini ifade etti.