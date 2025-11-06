Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Millet Bahçesi Tenis Spor Okulu 2. Güz Dönemi kayıtlarını başlattı.

KAYSERİ (İGFA) - Sporun ve sporcunun dostu Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmetlerini yürüten Spor A.Ş. etkin ve kaliteli hizmetlerini çeşitli spor dallarında sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Millet Bahçesi Tenis Spor Okulu 2. Güz Dönemi kayıtları açıldı. Kayseri'de tenisin yeni trendi Balon Kortta gerçekleşecek tenis spor okuluna kayıt yaptırmak isteyen tenis severler, www.sporaskayseri.bel.tr internet adresi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri ve aynı zamanda Dünya Spor Başkenti adayı Kayseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Kayseri'yi her alanda ileriye taşıma vizyonu doğrultusunda spor alanında Kayserili sporseverlere tüm imkânları sunmaya devam ediyor.