Türk sporunun en büyük destekçilerinden beIN SPORTS, geçtiğimiz sezon başlattığı 'Amatör Ruh, Profesyonel Destek' sloganıyla dikkat çeken beIN SQUAD projesiyle amatör futbola yeniden hayat veriyor.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilen proje, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'in resmi yayıncısı beIN SPORTS'un, ülke genelinde amatör kulüplere verdiği büyük desteği gözler önüne seriyor.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde belirlenen kriterleri karşılayan 50 amatör futbol kulübü, forma seti ve medya görünürlüğü desteği almaya hak kazandı. Futbola gönül vermiş yerel takımlar için adeta bir motivasyon kaynağı haline gelen bu proje, küçük şehirlerdeki büyük futbol tutkusuna güç katıyor.

Bu yıl destek almaya hak kazanan kulüpler arasında, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin gururu Kınıkspor da yer aldı!

beIN SPORTS'un özel seçkisiyle beIN SQUAD listesine giren Kınıkspor, hem saha içi hem de saha dışı görünürlüğünü artırarak, Pazaryeri'nin adını Türkiye'nin dört bir yanında duyuracak.

Bugün Pazaryeri İlçe Stadyumu'nda beIN SQUAD projesi kapsamında tanıtım videoları çekildi. Stadyumda renkli görüntülere sahne olan çekimlerde, Kınıksporlu futbolcular ve teknik ekip büyük bir heyecan yaşadı. Profesyonel prodüksiyon ekibiyle gerçekleştirilen çekimlerde, Kınıkspor'un mücadelesi, azmi ve köklü köy futbol kültürü öne çıktı.

Kınıkspor Kulüp Yönetimi, desteklerinden dolayı beIN SPORTS'a teşekkür ederek, 'Bu proje amatör futbolun yeniden canlanması için büyük bir fırsat. Kınıkspor olarak Bilecik ve Pazaryeri'ni en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

beIN SPORTS'un amatör futbola el uzattığı beIN SQUAD projesi, Türkiye'nin dört bir yanındaki genç yeteneklerin ve yerel kulüplerin sesini duyurmasını sağlarken, Kınıkspor'un başarısına da yeni bir sayfa açıyor.