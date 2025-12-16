Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KAYMEK, farklı ülkelerden gelen yabancı öğrencilere ücretsiz Türkçe eğitimi sunarken, kültürel etkinliklerle Türk dilini ve medeniyetini dünyaya tanıtıyor. Kayseri'nin TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı sürecinde bu çalışmalar ayrı bir anlam kazanıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önerilen ve 26 ülke tarafından onaylanan 15 Aralık'ın UNESCO tarafından 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' ilan edilmesi, Türk dünyası adına gurur verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve kültür alanındaki vizyoner projeleriyle Türk dilinin uluslararası alanda tanıtımına önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), farklı ülkelerden gelen yabancı öğrencilere yönelik Türkçe eğitim programlarıyla dikkat çekiyor.

KAYMEK'te A1, A2 ve B2 seviyelerinde ücretsiz olarak verilen Türkçe derslerinde öğrenciler, günlük hayatta rahatlıkla kullanabilecekleri pratik iletişim becerilerini kazanıyor. Dil eğitiminin yanı sıra düzenlenen kültürel etkinliklerle kursiyerler, Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor. Bu yönüyle KAYMEK, yalnızca bir dil eğitim merkezi değil, aynı zamanda kültürler arası etkileşimin güçlü bir adresi olarak öne çıkıyor.

KAYMEK Meslek Edindirme Kursları Yabancılar İçin Türkçe Kursu Eğitmeni Banu Odabaşı, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'ne dikkat çekerek, 'A1, A2 ve B2 seviyesinde Türkçe eğitimi verilmektedir. Bugün 15 Aralık Türk Dili Ailesi Günü. UNESCO tarafından 3 Kasım 2025'te ilan edilen Türk Dili Ailesi Günü'nde öğrencilerimle bir aradayız' dedi.

Odabaşı, yabancı öğrencilere Türkçe'nin dil özelliklerin yanı sıra Türk kültürü ve Kayseri kültürüne dair de bilgiler aktarıldığını belirterek, 'Öğrencilerimize Türk dilinin önemini anlatırken onlara dil bilgisi eğitimi yanında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'ın destekleriyle özellikle Kayseri kültürü hakkında da bilgiler verilmektedir. Öğrencilerimize kültürel geziler yapmaktayız. Yöresel ağızda kullanılan kelimelerle ki etraftan çok fazla duyuyorlar, bunlar hakkında da bilgiler verilerek öğrencilerimize Türk kültürü ve Kayseri kültürü hakkında bilgilendirmeler yapılıyor' şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin KAYMEK aracılığıyla yürüttüğü bu nitelikli eğitim faaliyetleri, Kayseri'yi Türk dünyasında eğitim ve kültür alanında örnek bir şehir konumuna taşıyor.