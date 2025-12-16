Ankara Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sahnelediği Kırmızı Başlıklı Kız müzikali, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda çocuklar ve ailelerden yoğun ilgi gördü.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen Kırmızı Başlıklı Kız müzikali, hafta sonu minik izleyicilerle buluştu. Müzik ve tiyatronun bir araya geldiği tek perdelik oyun, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı.

Salonu dolduran çocuklar, tiyatronun renkli atmosferinde keyifli dakikalar geçirirken oyun; doğa ve hayvan sevgisi, çevreyi koruma ve farkındalık gibi önemli mesajları eğlenceli bir dille aktardı. Oyun sonunda çocuklar ve aileler müzikali çok beğendiklerini belirtirken, Keçiören Belediyesi'nin çocuklara yönelik kültür ve sanat etkinlikleri takdir topladı.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, 'Çocuklarımızı sanatla buluşturmaya, onların kültürel ve çevresel farkındalıklarını geliştirmeye devam edeceğiz' dedi.