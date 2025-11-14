Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 6 yıllık süreçte Kayseri'nin yeşil dokusuna, 155 milyon 133 bin 91 TL'lik yatırım yaparak büyük katkı sağladı.

KAYSERİ (İGFA) - Düzenli, planlı ve konforlu kentleşmenin yanı sıra başta kentsel dönüşüm projeleri olmak üzere kentin pek çok yerinde yeşil dokuyu arttırarak genişletmeye özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'deki 'Yeşil Vatan Seferberliği'ne de adeta bu yönüyle Kayseri özelinde omuz veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde, Kayseri'deki yeşil alan ile ağaçlandırma miktarlarında artış yaşandı. Buna göre 2019 yılında 5 milyon 567 bin 439 metrekare olan yeşil alan miktarı, 7 milyon 215 bin 86 metrekareye yükselirken, 2019 yılında 3 milyon 850 bin 864 metrekare olan ağaçlandırma alanı ise 4 milyon 199 bin 5 metrekareye ulaştı. Öte yandan 2019 yılında 16,59 metrekare olan kişi başına düşen ağaçlandırma alanı ise 18,43 m² ye yükselirken, söz konusu süreçte 19 bin 643 adet yapraklı, 20 bin 820 adet ibreli, 712 bin 337 adet tüplü fidan ile toplamda 752 bin 800 adet fidan dikimi de sağlandı.

Büyükşehir'in 2025 yıl sonuna kadar olan 7 milyon 200 bin metrekare olan yeşil alan hedefi aşılarak, 7 milyon 215 bin 86 metrekareye ulaşıldı. 2025 yıl sonuna kadar olan 4 milyon 400 bin metrekare olan ağaçlandırma alanı hedefi ise yüzde 95'i gerçekleştirilerek 4 milyon 199 bin 5 metrekare ağaçlandırma alanına ulaşıldı. 2025 yıl sonuna kadar olan 18,65 metrekare olan kişi başına düşen yeşil alan miktarı hedefinin ise yüzde 99'u gerçekleştirilerek, 18,50 metrekareye ulaşıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ağaçlandırma faaliyetleri için 63 milyon 657 bin 500 TL yapraklı ve ibreli ağaç, 37 milyon 500 bin TL de tüplü fidan olmak üzere toplam maliyeti 101 milyon 157 bin 500 TL olan bir katkıyı kent için hayata geçirdi. Büyükşehir'in yeşil alan faaliyetlerinin toplam maliyeti ise 155 milyon 133 bin 91 TL olarak gerçekleşti.