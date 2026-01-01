İzmir'de Bornova Belediyesi'nin Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerinde düzenlenen yılbaşı etkinliklerinde, 3-6 yaş aralığındaki çocuklar kostümleriyle oyunlar oynayıp yeni yıl pastası keserek keyifli zaman geçirdi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların mutluluğu ve gelişimine yönelik bu çalışmaların Bornova'nın geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. Bornova Belediyesi'nin ilçenin dört bir yanında hizmet veren Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri, yılbaşı öncesinde düzenlenen özel etkinliklerle miniklere keyifli anlar yaşattı. Yılbaşı konseptiyle süslenen sınıflarda kostümleriyle dikkat çeken çocuklar, yeni yıl pastası kesti, oyunlar oynadı ve eğitmenleri eşliğinde neşeli saatler geçirdi. Etkinliklere özellikle anneler başta olmak üzere aileler büyük ilgi gösterdi.

Güvenli ortam, güçlü sosyal destek

Uzman eğitmenler eşliğinde haftanın iki günü yarım gün programla hizmet veren merkezler, çocuklara güvenli bir sosyal öğrenme ortamı sunarken, ailelerin de günlük işlerini rahatça yapabilmelerine olanak sağlıyor. Bornova genelinde hizmet veren 12 merkezden 3-6 yaş arası 500'ün üzerinde çocuk yararlanıyor ve merkezler, erken çocukluk gelişimine yönelik önemli bir sosyal belediyecilik örneği oluşturuyor.

Başkan Eşki: 'Çocukların mutluluğu Bornova'nın geleceğine yapılan yatırımdır'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, merkezlerin önemine dikkat çekerek 'Çocuklarımızın güvenli, mutlu ve sağlıklı ortamlarda büyümesi için çalışıyoruz. Bu merkezler yalnızca oyun alanı değil; aynı zamanda ailelerimize nefes aldıran, çocukların sosyal gelişimini destekleyen önemli bir hizmet. Yeni yılda da çocuklarımız için üretmeye devam edeceğiz.' diye konuştu.