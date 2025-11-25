Ankara Keçiören Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Keçiören Sanat Galerisi'nde kutlama programı düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Programa, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, eşi Filiz Özarslan ile birlikte katılarak öğretmenleri bu özel günde yalnız bırakmadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ile eşi Filiz Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekilleri Adnan Beker ve Semra Dinçer, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

'GELECEK NESİLLER SİZLERE EMANET'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Öğretmenler Günü'nde yaptığı konuşmada Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirdiği yeniliklerle toplumda okuma yazma oranının arttığını ve cehaletle mücadele edildiğini vurguladı.

Özarslan, 'Bugün milli ve manevi değerlerimizle özgürce ibadet edebiliyorsak, bunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. O, Başöğretmen'dir. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Gelecek nesillerin fikri, vicdanı ve irfanı hür şekilde öğretmenlerimize emanettir' dedi.

Öğretmenlerin Türk milletinin kültürünü ve değerlerini gelecek kuşaklara aktardığını belirten Özarslan, 'İyi ki varsınız öğretmenlerim. Başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene' ifadelerini kullandı.

'SİZLER EVİMİZİN HUZURUSUNUZ'

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Adnan Beker ise yaptığı konuşmada öğretmenlerin ülkenin en değerli varlıkları olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: 'Ülkemizin geleceği sizlersiniz. Sizler evimizin huzurusunuz. Çocuklarımızı eğitiyor, onlara ahlakı, yaşamı ve vatan sevgisini öğretiyorsunuz. Sizler her gün öğrencilerimize rehberlik ederken mutlu olmalısınız. Ülkemizde öğretmenlerin kıymetinin tam olarak bilindiğini söylemek zor. Hazreti Ali 'Bana bir harf öğretenin kölesi olurum!' demiş. Mustafa Kemal Atatürk ise 'Cumhurbaşkanı olmasaydım öğretmen olurdum.' demiştir. Biz de her gün sizlerin hizmetkârı olmalıyız çünkü öğrencilerimizin geleceği sizin ellerinizde şekilleniyor. Bu nedenle diyorum ki; öğretmenler başımızın tacıdır.'

'FEDAKÂRLIĞINIZ HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞİLMEZ'

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Semra Dinçer de yaptığı konuşmada öğretmenlerin fedakârlığına vurgu yaparak şunları dile getirdi: 'Sizin fedakârlığınız, emeğiniz, sabrınız ve mücadeleniz hiçbir şeye değişilmez. İyi ki varsınız, iyi ki öğretmensiniz, iyi ki çocuklarımızın yanındasınız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlere 'Gelecek nesiller sizin eseriniz olacak.' diyerek geleceği sizlere emanet etmiştir. İnşallah öğretmenlerimizin sorunlarının, sıkıntılarının olmadığı Türkiye'de bir gün buluşacağız. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum.'

'GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MİLLETİNE ÖĞRETMENLİK YAPMIŞTIR'

CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaptığı konuşmada Harf Devrimi'nin önemine dikkat çekti. Yıldırım, 'Bu gün sadece bir kutlama değil; Atatürk'ün 1928'de Harf Devrimi'nin ardından aldığı Başöğretmen unvanını hatırlama günüdür. Harf devrimiyle Atatürk kara tahta başına geçerek yurttaşlara yeni harfleri öğretmiş, milletinin öğretmeni olmuştur. Başta Başöğretmenimiz Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum' dedi.

EĞLENCELİ KUTLAMADA HALAYLAR ÇEKİLDİ

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Keçiörenli öğretmenler konserde halay çekip, 'Babam Geri Döndü' adlı tiyatro oyununda ise keyifli anlar yaşadı.

Programa katılan öğretmenler, kendilerini mutlu ve değerli hissettiklerini ifade ederek Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür etti. Etkinlikte öğretmenlere günün hatırası olarak kalem hediye edildi.