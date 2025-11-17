Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsala değer katacak yatırımları kapsamında Develi ilçesi Karacaviran Mahallesi'nde sulama kanalı üzerine 8 metre genişliğinde ve yaklaşık 26 metre uzunluğunda köprü yapımı için çalışmalara başladı. Proje, mera alanı ile yerleşim yeri arasında tarımsal makineler ve hayvanların güvenli geçişini sağlaması açısından önem taşıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Türkiye'de tarım ve hayvancılık alanında üreticilere en güçlü desteği veren örnek belediyelerin başında gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Kayseri'yi tarım ve hayvancılık alanında lider şehir yapma vizyonu doğrultusunda yatırımlarını çeşitlendirerek sürdürüyor.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi tarafından Develi ilçesi Karacaviran Mahallesi'nde mera bölgesi ile yerleşim yeri arasında bulunan ve hayvanların geçişini zorlaştıran sulama kanalı üzerine köprü yapımı için çalışmalara başlandı. İhalesi gerçekleştirilen proje kapsamında 8 metre genişliğinde ve yaklaşık 26 metre uzunluğunda köprü yapımı için ilk kazma vuruldu.

Temel kazısı tamamlanan projeyle ilgili çalışmaları yerinde inceleyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı bölgede hayvancılık yapan vatandaşlar için önem arz eden projeye dair açıklamalarda bulunarak, 'Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla kırsal mahallelerimizi ziyaret ediyor, muhtarlarımızın ve bölge halkının taleplerini dinleyerek ihtiyaca cevap verecek projeler geliştiriyoruz. Şu anda Karacaviran mahallemizdeyiz. Burada yaptığımız incelemede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bölgede bir mera ıslah çalışması yürüttüğünü öğrendik. Yerleşim yerleri ile ıslah çalışmalarının yürütüldüğü mera alanı arasındaki sulama kanalının tarımsal makinelerin ve otlatılan hayvanların mera alanına geçişini zorlaştırdığını öğrendik. Biz de bunun üzerine buraya bir köprü yapılması için bir kaç ay önce harekete geçtik' diye konuştu.

Harmancı, 8 metre genişliğinde, 27 metre uzunluğundaki köprüyü kısa sürede tamamlayarak hizmete açmayı planladıklarını belirterek, 'Şu an itibarıyla her şey planladığımız şekilde devam ediyor. Proje ve ihale süreçleri tamamlandı. Temel kazısı da biten 8 metre genişliğinde, 27 metre uzunluğunda, her türlü kara taşıtının geçişine uygun şekilde tasarlanan betonarme köprüyü en kısa sürede tamamlayıp hizmete açmak için çalışıyoruz. Yapılan yatırımın, Karacaviran Mahallesi sakinleri başta olmak üzere bölgedeki diğer vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.