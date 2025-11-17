Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, açılış için gün sayan Çarşı Melikgazi'de Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu ve Meclis üyelerini ağırlayarak Kayseri'de çarşı kültürüne yepyeni bir bakış ve yeni ticaret anlayışı getirecek olan Çarşı hakkında bilgiler verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'nin vizyoner projeler ile ilçede hizmet verdiğini ve farklı birçok projenin hayata geçtiğini söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak birçok projemiz var. En farklı projelerimizden biri de Çarşı Melikgazi oldu. Son aşamaya geldik. Firmalarla da anlaştık; önümüzdeki hafta sözleşmeleri imzalamaya başlıyoruz. Burası 7000 metrekare alana oturan 5.500 metrekare kapalı alanda yaklaşık 70 adet irili ufaklı iş yeri olan gıda AVM diyebileceğimiz bir proje. 150'nin üzerinde aracın park edeceği otoparkı, elektrikli araç şarj istasyonu, çeşitli etkinliklerin yapılacağı mekanları, açılıp kapanan çatı sistemi ve GES gibi birçok imkânı bulunuyor. Burası Kayseri'nin yeni aksesuarı. Kayseri'ye gelen misafirlerin ziyaret edeceği, alışveriş yapacağı bir lokasyon. Özellikle Kayseri'nin markalarını ve ürünlerini burada tanıtmak istiyoruz. Kayseri başta olmak üzere Türkiye'ye mal olmuş birçok markanın yöresel ürünleri ve diğer bazı ürünler burada satışa sunulacak. Ayrıca meyve sebze firmaları da yer alacak. Bunun haricinde içerisinde bizim işleteceğimiz iki adet tesis de olacak. Biri Sofra Melikgazi adında bir restoran. Kayseri'nin yöresel mutfağını burada temsil edeceğiz.

Yağ mantısı, yağlama, kurşun aşı, arabaşı gibi yöresel yemekleri burada vatandaşlarımıza sunacağız. Bir de 600 metrekare büyüklüğünde 'Kafe Melikgazi' adında bir yerimiz var. Çarşı Melikgazi'nin üst katında yeme içme bölümü de olacak. Bunun için birkaç firmayla anlaştık. Aynı bir AVM mantığında sabah açılıp, akşam kapanacak. 7 gün hizmet verecek. Özellikle meyve sebze ürünleri burada yoğunlukta satılacak. Kayseri Hörmetçi'nin kaymağı, Cırgalan'ın biberi, Akkışla'nın koyun yoğurdu gibi özel ürünleri de inşallah burada satacağız. Kadın kooperatifleri başta olmak üzere Kayseri'ye hitap eden ürünleri de biz alıp burada satalım istiyoruz. Burası Kayseri Çarşısı diyebileceğimiz bir çarşı. KTO Başkanımız Sayın Ömer Gülsoy'a ve değerli yönetimine çarşımızı ziyaretleri için teşekkür ederim.' dedi.

Meclis ve tüm yönetim kurulu üyeleri ile çarşıyı ziyaret ederek inceleme yapan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da bir konuşma yaparak, 'Yine Mustafa Palancıoğlu, yine farklı bir vizyoner bir proje. Bugün Çarşı Melikgazi'yi inceledik. Daha önce Kayseri'de yaptıkları Akıl Küpü Kütüphanesi gibi Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi gibi, farklı şehre soluk verecek bir projenin içerisindeyiz. Çarşı, şehre yeni bir alışveriş, yeni bir ticaret anlayışı getirecek. Çarşı Melikgazi çok güzel olmuş. Elinize, kolunuza sağlık. Kıymetli başkanımız şehrin insanına daha iyi nasıl hizmet ederim, şehrin derdi ile nasıl dertlenirim kaygısı ile çalışıyor. Bunu da projelerine yansıtıyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz adına gurur duyuyoruz.' diye ifade etti.