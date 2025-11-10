Kayseri Büyükşehir Belediyesi yine öğrenciler için güzel bir yarışmaya daha imza atıyor. Genç öğrenciler için Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirlerinin seslendirileceği ödüllü yarışma başlıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Öğrenci dostu şehrin öğrenci dostu belediyesi Kayseri Büyükşehir, edebiyat dünyasının önemli şairlerinden Faruk Nafiz Çamlıbel adına düzenlediği şiir okuma yarışması ile öğrencilerin karşısına çıkıyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen ve kayıtların alınmaya başladığı yarışmada, kendi yorumları ile şiirleri canlandırmaya, duygularını hissettirmeye gayret edecek öğrenciler, edebiyat dünyasının önemli bir ismi olan Çamlıbel'in duygu dolu şiirlerini seslendirecek.

12-25 yaş aralığındaki gençler, yarışmaya, Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait bir şiirin tamamını seslendirerek videoya kaydedip, katılım sağlayabilecek. Yarışmacılar, şiiri seslendirmeye başlamadan önce adını, soyadını ve ilçesini söyleyip kendini tanıttıktan sonra Çamlıbel'in bir şiirini seslendirerek kayıt alacak. Videoda kendini sesli olarak tanıtmayanlar yarışmadan elenecek. Video dosya boyutu en fazla 500 MB ve video MP4/MOV formatında olacak. Yarışmacılar, seslendirme yaptığı videoyu www.kaymekyarisma.comadresine yükleyerek başvurmuş olacak ve videoyu yüklemeden önce bu adreste bulunan başvuru formunu doldurup kaydedecek, ardından videoyu yükleyecekler.

Yarışmada toplam 33 bin TL'lik ödül yer alıyor. Buna göre 1'inciye 10 bin TL, 2'nciye 8 bin TL, 3'üncüye ise 6 bin TL ödül verilecek yarışmada, 3 yarışmacıya da 3'er bin TL'lik mansiyon ödülü sunulacak.

Başvuruları, 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 23.59'da sona erecek olan yarışma hakkında detaylı bilgi almak isteyenler 0 352 320 54 45 numaralı telefona ulaşabilirken, başvuru yapmak isteyen öğrenciler ise www.kaymekyarisma.com adlı adresi ziyaret edebilecek.