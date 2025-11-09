Edirne Merkez Mahalle Muhtarları, kısa sürede şehirde derin izler bırakan eski İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u Erzurum'daki yeni görev yerinde ziyaret ederek vefa örneği gösterdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Eylül ayında Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Onur Karaburun, görev yaptığı süre boyunca Edirne'de halkla kurduğu güçlü bağlarla dikkat çekmişti.

Edirne Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Aykut Yaman öncülüğünde Erzurum'a giden muhtarları eşi Aynur Karaburun ile karşılayan Karaburun, duygusal anlar yaşadı. Karaburun, ziyarette yaptığı konuşmada, 'Edirne benim ikinci memleketim oldu. Kısa sürede Edirne halkıyla kurduğum bağ, mesleğimde ulaşabileceğim en büyük onurdur. Her zorluğu Edirnelilerin desteğiyle aştık' ifadelerini kullandı.

Muhtarlar da Karaburun'a, görev süresince sergilediği hoşgörü, kararlılık ve halkla iç içe yönetim anlayışı için teşekkür ederek, 'Edirne seni unutmadı, unutmayacak' mesajını iletti.

Ziyaret sonrasında muhtarlar, Karaburun'un eşi Aynur Hanım'ın da eşlik ettiği şehir turunda Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.