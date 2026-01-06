TOFAŞ Spor Kulübü, 2008 doğumlu altyapı oyuncusu Rıza Poyraz Paşaoğlu ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayarak Türk basketboluna yeni bir yetenek kazandırdı.

BURSA (İGFA) - Altyapıdan yetiştirdiği oyuncularla Türk basketboluna değer katmayı sürdüren TOFAŞ Spor Kulübü, genç yetenek Rıza Poyraz Paşaoğlu'nu profesyonel kadrosuna dahil etti. 2008 doğumlu oyuncu ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

2025-2026 sezonunda TOFAŞ BGL Takımı forması giyen 2.03 metre boyundaki Paşaoğlu, geride kalan 6 maçta 16 sayı, 8.1 ribaund, 2.3 asist, 1.3 blok ve 2.8 top çalma ortalamalarıyla dikkat çekti. Small forward ve power forward pozisyonlarında görev yapan genç oyuncu, sezon başında A Takımın hazırlık kampında da yer aldı.

Basketbola Karşıyaka altyapısında başlayan, ardından Bahçeşehir Koleji ve Anadolu Efes altyapılarında forma giyen Paşaoğlu, 2024-2025 sezonu öncesinde TOFAŞ'a katıldı. Geçtiğimiz sezon BGL ve TB2L'de edindiği tecrübelerin yanı sıra, 2025 Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülük yaşayan kadronun da önemli parçalarından biri oldu.